Sephora anuncia apertura de nueva tienda

Sephora, la cadena minorista minorista de prestigio especializado en productos de belleza y cuidado personal, abrirá este viernes en Plaza del Sol en Bayamón.

“Nos llena de entusiasmo anunciar la apertura de Sephora en Plaza del Sol. Es una marca icónica y de las favoritas de quienes nos visitan. Ponemos todo nuestro empeño en ofrecer lo mejor en belleza, moda y más, para seguir posicionando a Plaza del Sol como el destino de compras por excelencia en Bayamón, los pueblos vecinos y el área metropolitana,” expresó Carola Pierluisi, vicepresidenta senior de arrendamiento y mercadeo.

“Para celebrar la llegada de Sephora, el centro comercial tendrá una estación de fotos, rifa de tarjetas de regalo de $100, y regalitos para las primeras 50 personas que se retraten. Además, habrá sorpresas en tienda. Más detalles en las redes de @plazadelsolpr,” añadió Martha Hermilla, vicepresidenta de mercadeo.

Acerca de Sephora

Sephora es la principal marca global de venta minorista de belleza de prestigio en el mundo. Con 56,000 empleados apasionados operando en 35 mercados, Sephora conecta a los clientes con las marcas de belleza dentro de la comunidad de belleza más confiable y dinámica del mundo. Atendemos a una comunidad altamente comprometida de cientos de millones de seguidores de belleza a través de nuestra red omnicanal global de más de 3,200 tiendas y boutiques emblemáticas icónicas, así como nuestras plataformas de comercio electrónico y digitales, ofreciendo experiencias personalizadas, inmersivas y fluidas en cada punto de contacto.

Con una cuidada selección de más de 300 marcas y su nuestra propia línea, Sephora Collection, ofrecemos la gama más única y diversa de productos de belleza de prestigio, adaptados a las necesidades de nuestros clientes: desde fragancias hasta maquillaje, cuidado del cabello, cuidado de la piel y más allá, mientras reinventamos constantemente el mundo de la belleza de prestigio.

Desde nuestra fundación en 1969 en Limoges, Francia, y como parte del Grupo LVMH desde 1997, hemos revolucionado la industria minorista de belleza de prestigio. Hoy, seguimos rompiendo esquemas para impulsar nuestra misión: promover un mundo de inspiración e inclusión donde todos puedan celebrar su belleza.