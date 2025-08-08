Pueblos y sectores que se pueden quedar sin luz en Puerto Rico este fin de semana del 8 al 10 de agosto de 2025

La empresa LUMA Energy anunció interrupciones programadas para este fin de semana, del 8 al 10 de agosto de 2025, las cuales describieron como “cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos los clientes”.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, sostuvo personal de la empresa en declaraciones escritas.
Para la mañana del viernes, LUMA reporta un 99.90 % de sus clientes con servicio eléctrico.
¿Cuáles son los pueblos y comunidades que se pueden quedar sin luz este fin de semana del 8 al 10 de agosto de 2025?
Viernes, 8 de agosto de 2025
- Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
- Barranquitas- BO. HONDURAS PR-156 KM 17.5 INTERIOR, URB. SAN CRISTOBAL CALLE H, BO. HELECHAL PR-719 KM 2.1 INTERIOR, SECTOR HOYA HONDA CALLE CENTRO LEONISMO, PR-156 BO. QUEBRADA GRANDE SECTOR LOS POCITOS, GERMAN & CAMINO DON LOLO.
- Ponce - CALLE DR. MANUEL PILA ESQUINA RAMOS ANTONINI COMUNIDAD CANAS, EL TUQUE
- Manatí- CARR 149 KM 4 H6 BO. RIO ARRIBA SALIENTE,
- Bayamón - LA MORENITA, SECTOR CHINEA CARR. 174, SECTORES: SANCHEZ MULERO Y REYES, BO GUARAGUO ARRIBA, CARR. 812, LA MORENITA, SECTOR CHINEA CARR. 174
- Mantenimiento y Remplazo de Soterrado
- Carolina- 1 solo cliente comercial
- Humacao- OFICINA DE BIENES RAICES PALMAS DEL MAR, HUMACAO
- Requerido por el cliente
- Santa Isabel - SECTORES: TEXIDOR, CANTA SAPO, SALIBEL, PASTOR DIAZ
- Cidra- CARR 172 K6 HM3 INT BO. CERTENEJAS, CIDRA
Sábado, 9 de agosto de 2025
- Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
- Barranquitas- BO. HELECHAL PR-162 KM 7.0 INTERIOR, SECTOR HOYA HONDA CALLE CENTRO LEONISMO, BO. HONDURAS PR-156 KM 17.7 INTERIOR, SECTOR EL PORTON CALLE FRATERNIDAD
- Manatí- Calle Manuel G. Tabares en Urb. Jardines de Mónaco 1, URB. JARDINES DE MONACO, CALLE CARMELO DIAZ SOLER
- Barranquitas – Comerío - BO. QUEBRADA GRANDE, CAMINO LOS MUCHACHOS, SEC. EL LLANO, SEC. LOS FEBUS, BO. RIO HONDO SEC. LA PUNTILLA
- Orocovis- CACAO ALTURITA
- Restauración y modernización de subestaciones
- Guaynabo- SUB-1998 MOLINOS, SUB-1982 NUTRIMIX FEED, SUB-1976 MOLINOS, SUB-1978 PANAMERICAN GRAIN
Domingo, 10 de agosto de 2025
- Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
- Barranquitas- BO. HELECHAL PR-162 KM 7.0 INTERIOR, SECTOR HOYA HONDA CALLE CENTRO LEONISMO, BO. HELECHAL PR-719 KM 1.0 INTERIOR, SECTOR HOYA HONDA CALLE JOSE JOSE, BO. QUEBRADA GRANDE PR-156 KM 20.5 INTERIOR, SECTOR LA LOMA, BO. HONDURAS, SECTOR LA LOMA, CALLE TITO ALICEA PR-156 KM 19.0 INTERIOR, BO QUEBRADA GRANDE, QUEBRADA GRANDE/HOYA FRIA, BO QUEBRADA GRANDE SEC HOYA FRIA
- Comerío - BO. RIO HONDO I PR-156 RAMAL PR-749 KM 2.7 INTERIOR, SECTOR LA PUNTILLA.