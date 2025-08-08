ONU convoca reunión de urgencia por planes de Israel de tomar la ciudad de Gaza

El Consejo de Seguridad se reunirá a las 3:00 p.m. hora local de Nueva York.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará este sábado una reunión de urgencia para abordar la situación en Oriente Próximo, tras el anuncio del Gobierno israelí de que tomará el control total de la ciudad de Gaza.

La sesión comenzará a las 3:00 p.m. hora local de Nueva York, según la agenda oficial de la organización.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que la decisión del primer ministro Benjamin Netanyahu de expandir la ofensiva en la Franja y ocupar la ciudad de Gaza “marca una peligrosa escalada” que pondrá “aún más en peligro” a los civiles, incluidos los rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023.

Guterres, a través de su portavoz adjunta Stephanie Tremblay, expresó su “profunda alarma” por la medida y advirtió que podría agravar “las ya catastróficas consecuencias” para millones de palestinos. Recordó que Gaza enfrenta “una catástrofe humanitaria de proporciones terroríficas” y alertó que la nueva ofensiva provocará más desplazamientos forzados, muertes y destrucción masiva, causando “un sufrimiento inimaginable” a la población.

El jefe de la ONU reiteró su llamamiento a un alto el fuego y a la entrada sin trabas de ayuda humanitaria, e instó a Israel a cumplir con el Derecho Humanitario Internacional. Además, subrayó que la Corte Internacional de Justicia dictaminó que Israel debe “poner fin a su presencia ilegal en los territorios palestinos ocupados —Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este— lo antes posible”.

“No habrá una solución sostenible a este conflicto sin el fin de la ocupación ilegal y una solución viable de dos Estados. Gaza es y debe seguir siendo parte integral de un Estado palestino”, concluyó.