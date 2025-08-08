Jueza Swain suspende temporalmente términos procesales en caso de la AEE tras despidos en la Junta

Reunion de la Junta de Control Fiscal. Centro de Convenciones. San Juan Metro PR 25 de febrero de 2025

La jueza federal Laura Taylor Swain ordenó suspender varios plazos procesales en el caso de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), a raíz de los recientes despidos de cinco de los siete miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Jueza Swain solicita atender reclamos administrativos de bonistas de la AEE

En su orden emitida el viernes, Swain indicó que “a la luz de los informes recientes sobre la composición de la Junta de Supervisión, los plazos establecidos en la vista general de julio con respecto a la Moción y Memorando de Derecho de los Bonistas de la AEE para la Concesión de un Crédito por Gastos Administrativos (...) quedan suspendidos hasta nueva orden del Tribunal”, dijo.

La suspensión hace referencia específicamente a la fecha del 18 de agosto de 2025, cuando debía producirse el intercambio de documentos de posición con los bonistas de la AEE, y la del 25 de agosto de 2025, fecha límite para presentar un informe de estatus ante el tribunal sobre el asunto.

Asimismo, la jueza ordenó que la JSF presente “a más tardar el 25 de agosto de 2025, un informe sobre el estado de su membresía y qué efecto, si alguno, tendrán los eventos recientes en su participación en los asuntos pendientes ante el Tribunal”.

Señalan despidos en la Junta buscan imponer mayoría conservadora a favor de bonistas en caso de la AEE

La sorpresiva destitución de cinco integrantes de la Junta por orden del presidente Trump marcó un punto de inflexión en el proceso de reestructuración fiscal de Puerto Rico, particularmente en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Junta de Control Fiscal confirma Casa Blanca despidió a cinco miembros

El abogado Rolando Emanuelli advirtió que el mecanismo de reemplazo está claramente delineado en la Ley PROMESA y podría derivar en una Junta con mayoría alineada al Partido Republicano. Según explicó, los nombramientos surgen de listas presentadas por los líderes del Congreso y el presidente tiene potestad para incluir un miembro adicional, lo que le daría cinco votos de su preferencia.

“Eso va a ser una mayoría abrumadora, que va a querer llegar a un acuerdo con los buitres más favorable de lo que nosotros podemos pagar”, expresó Emanuelli. También vinculó las destituciones con un supuesto castigo político por la negativa reciente de la JSF a un contrato de gas natural con New Fortress Energy.

Aunque la JSF puede seguir operando con menos miembros, Emanuelli aclaró que no puede iniciar un nuevo caso de quiebra sin el quórum de cinco votos.

Otro punto clave será la continuidad del director ejecutivo Robert Mujica, nombrado bajo la administración Biden. “Cada junta de directores escoge su director ejecutivo. Esa será probablemente la primera decisión que tome la nueva Junta”, añadió.

El abogado John Mudd coincidió en que mientras no se nombren nuevos miembros, el caso de la AEE podría quedar paralizado. “Quedan solamente dos, y no van a tomar decisiones de gran importancia. Se pedirá un ‘stay’ a la jueza Swain”, anticipó. A su juicio, una Junta más conservadora podría inclinarse por cerrar el caso con un acuerdo agresivo o incluso su desestimación.

Por su parte, la abogada Eva Prados denunció como “irregular” el proceso de despido, al señalar que la Ley PROMESA exige “justa causa” para remover a sus miembros. “No sabemos cuál es la razón. Se ha dicho que por costos, pero los miembros no devengan salario”, recalcó.

Según Prados, la movida responde a una agenda política. “La destitución busca reemplazar la Junta con miembros afines a los bonistas para lograr un acuerdo que viabilice aumentos en la luz por los próximos 40 años”, advirtió.

¿Y ahora qué?

La JSF puede continuar tomando decisiones siempre y cuando no se trate de iniciar un nuevo caso bajo Título III, que requiere un mínimo de cinco votos, así lo explicó el licenciado Emanuelli.

El proceso de nombramiento podría tomar entre dos semanas y un mes, si no se ha adelantado. “Cada líder congresional debe someter su lista y el presidente elige. Eso toma tiempo”, explicó Emanuelli.

Mientras tanto, la incertidumbre domina el futuro de la AEE, y expertos coinciden en que la nueva Junta podría definir un rumbo más favorable a los acreedores y al gas natural, en sintonía con la política energética de Trump.