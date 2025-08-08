Juan Dalmau hospitalizado en intensivo luego de sufrir percance de salud

El excandidato a la gobernación de Puerto Rico y exsenador, Juan Dalmau Ramírez, se encuentra ingresado en un hospital luego de sufrir un percance de salud.

De acuerdo al periodista Rafael Lenín López, Dalmau está recluido en la zona de intensivo de una institución hospitalaria por “sangrado intestinal”.

En un comunicado publicado en las redes sociales de Dalmau se confirmó la dicha información. El mismo asegura que el político se encuentra bajo observación y en proceso de recuperación.

“Fue hospitalizado anoche, jueves, tras presentar un evento de salud inesperado que requirió evaluación médica. Actualmente se encuentra de buen ánimo y bajo observación de un excelente equipo de profesionales de la salud en un hospital en San Juan”, lee el escrito.

Alcaldes del PPD exigen reunión con jefe de LUMA por cobro a facilidades municpales

La vicepresidenta de la Asociación de Alcaldes Miraidaliz Rosario Pagán, solicitó una reunión urgente con el presidente ejecutivo de LUMA Energy, Juan Saca, por la aplicación de la Contribución Especial en Lugar de Impuestos (en adelante CELI), aplicable en instalaciones deportivas municipales y arbitrios de construcción.

“Le comunicamos a la prensa y a la ciudadanía que hemos cursado una notificación al señor Juan Saca, presidente del consorcio LUMA Energy, con carácter de urgencia para establecer un diálogo que nos permita atender la aplicación del mecanismo de la CELI, particularmente en lo relacionado al consumo eléctrico de instalaciones deportivas municipales tales como parques de béisbol AA, canchas de baloncesto y otras facilidades comunales”, expresó la también alcaldesa de Naguabo en declaraciones escritas.

“Este tema reviste gran importancia para nuestros municipios, ya que una clasificación errónea de estas instalaciones como de uso con fines de lucro podría conllevar cargos adicionales que afectarían directamente la celebración de eventos deportivos y actividades comunitarias fundamentales para nuestras comunidades”, añadió.

Según los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD), LUMA no debe cobrar por el servicio de energía a las facilidades municipales, como las casas alcaldías y los centros comunales, porque brindan servicios públicos esenciales.

“De igual forma, queremos plantear el tema de los arbitrios de construcción aplicables a proyectos energéticos desarrollados por LUMA en terrenos municipales. Hemos observado también la existencia de cobros ‘agresivos’ bajo CELI, producto de deficiencias en las listas oficiales de propiedades exentas o cubiertas por dicho mecanismo”, sostuvo la alcaldesa.

La solicitud de la presidenta interina de la Asociación de Alcaldes ocurre luego de que el alcalde de Guayama, O’brain Vázquez Molina, criticara que LUMA Energy, le facturara más de 10 mil dólares mensuales en consumo de energía eléctrica por el complejo deportivo municipal y a la cancha Roque Nido.