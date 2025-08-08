Israel aprueba plan de Netanyahu para ocupar la ciudad de Gaza

El Gobierno de Israel aprobó este viernes el plan del primer ministro Benjamin Netanyahu para ocupar la ciudad de Gaza, la más importante del enclave, como parte de una estrategia de “cinco principios” para poner fin a la guerra contra Hamás. La propuesta incluye el control de seguridad del territorio, la expulsión del grupo islamista de cualquier órgano de gobierno y el desarme de sus milicias.

Netanyahu adelantó los detalles la noche anterior en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News: desarme de las milicias de Hamás, desmilitarización de la Franja de Gaza, control de seguridad israelí, creación de una administración civil ajena tanto a Hamás como a la Autoridad Palestina y retorno de todos los rehenes, vivos o muertos.

La Oficina del Primer Ministro informó que el Gabinete de Seguridad aprobó la propuesta por mayoría de votos y que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se preparan para tomar el control de la ciudad de Gaza, mientras se distribuirá ayuda humanitaria a civiles fuera de las zonas de combate. Según el comunicado, la mayoría del gabinete consideró que la alternativa presentada no garantizaba ni la derrota de Hamás ni el regreso de los rehenes.

Israel afirma controlar actualmente el 75% de la Franja. El 25% restante —principalmente la ciudad de Gaza y campos de refugiados en el centro— sigue fuera de su alcance por la presunción de que allí se encuentran la mayoría de los rehenes. Casi la totalidad de los 2 millones de habitantes de Gaza se concentran en la zona no controlada por el ejército, incluidos unos 800,000 en la ciudad de Gaza.

Hamás y oposición israelí rechazan el plan

Hamás calificó la iniciativa como un “golpe flagrante” a las negociaciones por los rehenes y anunció que no reconocerá a ninguna autoridad instaurada por Israel, considerándola una “fuerza de ocupación”. Advirtió que cualquier intento de ampliar la ofensiva “exigirá un alto y costoso precio a la ocupación”.

El líder opositor Yair Lapid acusó a Netanyahu de ceder a presiones del ministro de Seguridad Itamar Ben Gvir y del titular de Finanzas Bezalel Smotrich, y advirtió que la decisión “provocará la muerte de rehenes y soldados, costará decenas de miles de millones a los contribuyentes y llevará al colapso político”.

El exministro de Defensa Avigdor Liberman criticó que se haya aprobado la operación pese a la objeción de altos mandos militares, mientras que Yair Golan, líder de Demócratas, afirmó que se trata de un “desastre generacional” que abandonará a más rehenes a su suerte.

