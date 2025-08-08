Inicia elección especial en Gurabo con votación de confinados

La elección especial para cubrir la vacante de alcalde o alcaldesa del municipio de Gurabo inició el viernes con el proceso de voto confinado, según informó el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jorge Rivera Rueda, y el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges.

Lee también: Elección especial en Gurabo: ¿Cuáles son los centros de votación?

PUBLICIDAD

“Conforme establece el Código Electoral de Puerto Rico y a tenor con el reglamento aprobado para esta elección especial, en la Comisión Estatal de Elecciones hemos procurado que los procesos se realicen de manera efectiva y ordenada, y con la importancia que amerita un ejercicio democrático como el de este próximo domingo”, manifestó Rivera Rueda, quien exhortó a los electores del municipio a participar de la votación.

“Invitamos a todos los electores hábiles del municipio a participar de este importante proceso democrático. Ejercer el derecho al voto es fundamental para fortalecer nuestra democracia y asegurar que las decisiones públicas respondan a la voluntad del pueblo”, añadió.

Por su parte, Vega Borges expresó sentirse satisfecho con el desarrollo de los trabajos relacionados a esta elección. “

En el Partido Nuevo Progresista nos sentimos sumamente satisfechos con todo el proceso para esta elección especial, donde se ha destacado el privilegio de la democracia, en aras de continuar los trabajos en beneficio de todo el pueblo de Gurabo”, señaló.

El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco

PUBLICIDAD

Antonio Quiñones, también destacó el rol de esa agencia en el proceso. “En el Departamento de Corrección y Rehabilitación tenemos la obligación de garantizar el derecho al sufragio de todas las personas privadas de su libertad que así quieran participar de forma libre y voluntaria. En ese sentido somos facilitadores del proceso”, expresó.

Este viernes también se procedió a cargar el camión que transportará el material electoral que se utilizará el domingo durante la jornada electoral.

La votación se llevará a cabo el domingo, 10 de agosto, en horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en diez centros de votación distribuidos en el municipio. Los electores deberán presentar su tarjeta electoral, licencia de conducir vigente o pasaporte.

Además, para atender duplicados de tarjetas electorales, la CEE tendrá disponible una Junta de Inscripción Temporera (JIT) en la Escuela Dra. Conchita Cuevas, en el barrio Rincón de Gurabo. Esta JIT operará el domingo de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.