Emiten otra advertencia de calor para este viernes en Puerto Rico

Las autoridades del tiempo informaron que continuará el calor en Puerto Rico con temperaturas máximas entre los altos 80 °F y bajos 90 °F en áreas urbanas y costeras.

Las temperaturas máximas seguirán alcanzando entre 88 °F y 92 °F en zonas urbanas y costeras, con índices de calor que podrían superar los 105 °F. El Servicio Nacional de Meteorología emitió una Advertencia de Calor vigente desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. para las zonas urbanas y costeras de Puerto Rico. También se mantiene una amenaza limitada por calor en Vieques, Culebra.

PUBLICIDAD

¡Feliz viernes!

* Se espera un día caluroso con concentraciones de bajas a moderadas de polvo del Sahara.

* Se esperan aguaceros pasajeros sobre las Islas Vírgenes y sectores del este de PR en la mañana, seguido de lluvias en la tarde sobre el centro y oeste de PR.#prwx #usviwx https://t.co/mfZkgncNJk — NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 8, 2025

Las temperaturas mínimas durante la noche estarán entre los 77 °F y 82 °F en áreas costeras y urbanas, y entre los 58 °F y 70 °F en las zonas más elevadas. Se esperan condiciones similares para el resto del periodo a corto plazo, con una amenaza de calor de limitada a elevada.

Se esperan concentraciones bajas a moderadas de partículas de polvo del Sahara, lo que provocará cielos brumosos y una calidad de aire reducida en toda la región.

Se anticipan lluvias y tormentas eléctricas durante las tardes en sectores del centro y oeste de Puerto Rico.

Durante el resto del período, seguirán llegando parches de aire seco y humedad a bajo nivel, con vientos del este-noreste hoy, y del este-sureste el sábado y domingo.

Un sistema de baja presión en niveles altos continuará sobre la región hasta el fin de semana y se moverá fuera el domingo, dando paso a un patrón más estable en la atmósfera superior. A pesar de ello, continuará el patrón típico del Caribe, con lluvias en la mañana y noche sobre las zonas expuestas al viento al noreste de PR y aguaceros con tormentas eléctricas por las tardes en el oeste de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

La convergencia por la brisa marina, el calor diurno y efectos locales seguirán favoreciendo estas lluvias vespertinas, con riesgo de inundaciones urbanas o de quebradas limitado a moderado. Dependiendo del viento predominante, la actividad puede desplazarse entre municipios del suroeste y noroeste.

También se espera la presencia de polvo del Sahara durante los próximos días. Las concentraciones aumentarán hoy, alcanzarán niveles localmente moderados mañana sábado, y se mantendrán hasta el final del fin de semana. Esto podría deteriorar la calidad del aire y causar cielos brumosos.

Las temperaturas mínimas durante la noche estarán entre los 77 °F y 82 °F en áreas costeras y urbanas, y entre los 58 °F y 70 °F en las zonas más elevadas. Se esperan condiciones similares para el resto del periodo a corto plazo, con una amenaza de calor de limitada a elevada.

Para hoy cielo variable con chubascos dispersos. Máxima cerca de 92 °F. Temperatura bajando en la tarde. Vientos del este de 10 a 15 mph, con ráfagas de hasta 25 mph. Probabilidad de lluvia: 40%.

Esta noche, parcialmente nublado con chubascos aislados en la noche, luego cielo variable con chubascos dispersos después de la medianoche. Mínima cerca de 83 °F. Viento del este de 5 a 10 mph. Probabilidad de lluvia: 50%.

El sábado, parcialmente nublado con chubascos aislados en la mañana, luego mayormente nublado con chubascos dispersos en la tarde. Máxima cerca de 92 °F. Temperatura bajando en la tarde. Vientos del este de 10 a 15 mph. Probabilidad de lluvia: 50%.