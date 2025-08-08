Autoridades reportan muerte violenta en Río Piedras

Las autoridades informaron sobre un asesinato a eso de las 3:00 de la madrugada del viernes, 8 de agosto de 2025, en la calle Rincón, intersección con la calle Buenos Aires, en la zona de Río Piedras, de San Juan.

Según la información policial, una llamada a través del Sistema 9-1-1 alertó sobre la situación.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron en el interior de un vehículo, el cuerpo baleado de un hombre, quien no ha sido identificado.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan investigan.

Tras las rejas hombres acusados de asesinar a un joven de 19 años en discoteca de Mayagüez

Kaleb Daniel Casablanca Vega, de 22 años; Junior González Robles, de 28 años; y Christopher Ónix González Robles, de 21 años fueron ingresados en prisión en la noche del jueves, por no poder pagar la fianza por los cargos de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato en primer grado, uso ilegal de armas largas, disparar o apuntar armas de fuego, uso de municiones, uso de armas de fuego sin licencia y riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego, por un incidente reportado dentro de la discoteca Palem Drinks & Good Vibes, en Mayagüez, el pasado viernes, primero de agosto de 2025.

Los acusados según las autoridades son los responsables del asesinato de Jonathan Cruz González, de 19 años, y herir a otros cuatro menores al utilizar un arma larga dentro de la discoteca.

Según la investigación de las autoridades, los imputados protagonizaron un altercado con Cruz González, cuando Casablanca Vega sacó un rifle y realizó varios disparos dentro de la discoteca. Como consecuencia, mató a Cruz González e hirió a cuatro menores el pasado 1 de agosto de 2025.

La jueza del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, María del Pilar Vázquez, encontró causa por todos los cargos presentados y le impuso una fianza global de 1. 5 millones de dólares a Casablanca Vega. Mientras que Christopher Ónix enfrenta una fianza de 650 mil dólares y Billy Junior una fianza de 350 mil dólares. Los acusados no prestaron la fianza, por lo que fueron ingresados a prisión.