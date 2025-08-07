Turista de 62 años se ahoga en playa de Vieques

Las autoridades informaron que un hombre se ahogó en un incidente registrado a eso de las 7:13 de la noche del miércoles, 6 de agosto de 2025, en las costas de bahía Chiva, en la isla municipio de Vieques.

Según el reporte de la Uniformada, se recibió una llamada del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una persona arrastrado por corrientes marinas.

Al llegar la Policía al lugar, encontraron a varios pies de la costa el cuerpo de Igor Borisovich Rogozin, de 62 años y residente en el estado de Virginia.

El agente Jorge Encarnación, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales Área Fajardo, y el fiscal Pedro Vargas Echevarría investigan.

