Turista de 62 años se ahoga en playa de Vieques

El occiso era residente del estado de Virginia

Autoridades. Biombo policial.

Por Metro Puerto Rico

Las autoridades informaron que un hombre se ahogó en un incidente registrado a eso de las 7:13 de la noche del miércoles, 6 de agosto de 2025, en las costas de bahía Chiva, en la isla municipio de Vieques.

Según el reporte de la Uniformada, se recibió una llamada del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una persona arrastrado por corrientes marinas.

Al llegar la Policía al lugar, encontraron a varios pies de la costa el cuerpo de Igor Borisovich Rogozin, de 62 años y residente en el estado de Virginia.

El agente Jorge Encarnación, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales Área Fajardo,  y el fiscal Pedro Vargas Echevarría investigan.

Se exhorta a la ciudadanía que de poseer información que ayude con el esclarecimiento de casos, favor de llamar al 787-343-2020, o a través de la red social X en @PRPDNoticias y en Facebook .www.faceook/prpdgov

