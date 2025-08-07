Putin propone Emiratos Árabes Unidos como sede para reunión con Trump y deja fuera a Zelenskyy

Putin propuso reunirse con Trump en Emiratos Árabes Unidos, pero descartó por ahora un encuentro con Zelenskyy, alegando que aún no se dan las condiciones necesarias para el diálogo.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sugirió este jueves que Emiratos Árabes Unidos podría ser una sede adecuada para celebrar una reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump, luego de un encuentro con el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, de visita oficial en Moscú.

“Tenemos muchos amigos dispuestos a ayudarnos a organizar un evento de este tipo. Uno de ellos es el presidente de Emiratos Árabes Unidos. Este sería uno de los lugares más adecuados”, declaró Putin a la prensa, según la agencia Interfax.

Más temprano, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov había adelantado que se celebrará una reunión bilateral de alto nivel entre Trump y Putin en los próximos días, aunque no precisó el lugar ni hubo confirmación oficial por parte de Washington.

El posible encuentro no incluiría al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, quien ha reiterado su disposición a negociar cara a cara con Putin para poner fin a la guerra. No obstante, el mandatario ruso afirmó que “no tiene nada en contra” de una reunión con Zelenskyy, aunque insistió en que deben “crearse ciertas condiciones”, que aún “están lejos de cumplirse”.

Zelenskyy, por su parte, sostuvo este jueves una llamada con el canciller alemán, Olaf Scholz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, en la que abordaron el reciente contacto telefónico con Trump. “Acordamos que el trabajo, tanto a nivel de asesores como de líderes, debe dar resultados. Seguimos siendo conscientes de la necesidad de un alto el fuego. Ucrania está preparada para ello, y aún no ha habido una respuesta pública clara de Rusia”, afirmó Zelenskyy en redes sociales.

Relaciones Rusia–Emiratos

Durante su visita, Mohamed bin Zayed expresó a Putin su deseo de duplicar el comercio bilateral en los próximos cinco años, tras alcanzar un volumen de $11,500 millones. Ambos líderes firmaron dos acuerdos: uno sobre desarrollo económico y otro sobre el uso de inteligencia artificial en el transporte.

Putin calificó a Emiratos Árabes Unidos como un “país amigo” y recordó que el presidente emiratí ya había visitado Rusia en octubre del año pasado, cuando participó en una reunión informal con el mandatario ruso.