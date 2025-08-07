Policía realiza 12 arrestos y emite denuncias tras inspecciones a concesionarios y talleres

Las intervenciones, realizadas el miércoles, se extendieron por toda la isla.

La Policía de Puerto Rico emitió 91 denuncias y arrestó a 12 personas durante una serie de operativos simultáneos llevados a cabo esta semana en concesionarios, talleres y otros establecimientos vinculados al sector automotriz, como parte de un plan estratégico del Negociado de Investigaciones de Vehículos Hurtados (NIVH).

Las intervenciones, realizadas el miércoles, se extendieron por toda la isla y tuvieron como objetivo verificar el cumplimiento de la legislación vigente, fiscalizar operaciones comerciales y detectar posibles esquemas delictivos relacionados con vehículos.

PUBLICIDAD

Según informó el inspector Edwin Serrano, director del NIVH, se inspeccionaron un total de 47 establecimientos: 30 concesionarios de autos, 6 talleres de mecánica, 8 talleres de hojalatería y pintura, 2 centros de venta de gomas y un car wash.

Como resultado, se emitieron 91 denuncias por violaciones a distintas leyes y reglamentos:

24 por operar sin permisos (Ley 107)

2 por permisos vencidos (Ley 161)

8 por operar talleres sin certificación (Art. 2.17 de la Ley 22)

9 por no registrar ventas (Ley 40)

9 por fallas en el registro de vehículos bajo su cargo (Art. 4.08 de la Ley 22)

4 por uso indebido o alteración de tablillas (Art. 2.17 de la Ley 22)

2 por incumplir obligaciones como redistribuidor (Art. 12 de la Ley 8)

2 por violaciones a la Ley 125 sobre depósitos de chatarra

1 por infracción al Art. 3.23 de la Ley 22

30 por infracciones al Art. 22 de la Ley 8 para la Protección Vehicular

Además, se reportaron 12 arrestos:

1 por violación al Art. 18.1 de la Ley 8

8 por violación al Art. 18.7 de la misma ley

3 por violaciones a la Ley 168 de Armas

La operación fue coordinada por agentes investigadores de las distintas divisiones del NIVH, quienes documentaron hallazgos, ocuparon evidencia y realizaron los referidos administrativos o criminales correspondientes.

El NIVH indicó que estas acciones forman parte de una estrategia proactiva para combatir el hurto de vehículos, prevenir fraudes en transacciones y atender irregularidades que afectan la seguridad y la legalidad en el manejo de bienes automotores en Puerto Rico.