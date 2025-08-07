Otro día caluroso: Emiten advertencia de calor en Puerto Rico para este jueves

Las autoridades del tiempo informaron sobre otra advertencia de calor para este jueves, 7 de agosto de 2025, desde las 10:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

Las temperaturas serán de cálidas a calientes con índices de calor superiores a los 100 grados Fahrenheit en las zonas costeras y urbanas.

PUBLICIDAD

AUG 07:



🥵Otro día caluroso con máximas alcanzando los altos 80s a bajos 90s, e índices de calor sobre 100F.

🌡️Advertencia de Calor en efecto desde las 10 AM-5 PM AST.

🤧Concentraciones leves a moderadas de polvo del Sahara están presentes.



#prwx #usviwx https://t.co/xU0NqC1ln3 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 7, 2025

Hoy se esperan condiciones climáticas típicas de la temporada, con chubascos que se moverán hacia el área local en la mañana, seguidos de lluvias y tormentas aisladas en la tarde, principalmente en el oeste de Puerto Rico.

La onda tropical ubicada en el Atlántico tropical central tiene un 60 % de probabilidad de formarse en los próximos 7 días y un 20 % en las próximas 48 horas.

Un sistema de alta presión a nivel alto dominará hoy, trayendo condiciones más estables, pero se espera que un sistema de baja presión a nivel alto se desarrolle el viernes y persista al inicio del fin de semana, lo que puede aumentar la humedad y la inestabilidad. Esto apoyará la formación de chubascos durante el día en las áreas de barlovento de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y lluvias aisladas a dispersas en la tarde, principalmente sobre el oeste de Puerto Rico.

La convergencia de la brisa marina, los efectos locales y el calentamiento diurno seguirán promoviendo lluvias y tormentas por las tardes en el oeste de Puerto Rico, con condiciones más favorables para actividad más extensa el viernes y sábado. El riesgo de lluvias excesivas variará entre limitado y elevado. Los cambios en el flujo del viento podrían concentrar la actividad sobre municipios del suroeste el viernes y del noroeste el sábado.

Una capa de polvo del Sahara llegará desde el este, con concentraciones que aumentarán hoy y serán moderadas localmente mañana, persistiendo hasta finales de la semana.

PUBLICIDAD

Las temperaturas máximas estarán entre los de 88 a 92°F en zonas urbanas y costeras, con índices de calor por encima de 105°F. Las mínimas estarán entre 75 a 80°F en zonas bajas y urbanas, y entre 57 a 71°F en las zonas altas.

Para hoy, parcialmente nublado con chubascos aislados en la mañana, luego nubes variables con lluvias dispersas y tormentas aisladas en la tarde. Máximas alrededor de 92°F. Vientos del este de 10 a 15 mph. Probabilidad de lluvia 50%.

Esta noche, nubes variables con lluvias dispersas. Mínimas alrededor de 83°F. Vientos del este de 5 a 10 mph. Probabilidad de lluvia 50%.

El viernes, nubes variables con lluvias dispersas. Máximas alrededor de 92°F. Temperatura descendiendo en la tarde. Vientos del este de 10 a 15 mph. Probabilidad de lluvia 40%.