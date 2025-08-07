“Oncológico Sobre Ruedas” vuelve a Vieques en su décimo aniversario

En su décimo aniversario, el “Oncológico Sobre Ruedas” vuelve a Vieques.

Zahira Rodríguez, coordinadora de servicios de la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer, informó que “cumplimos los 10 años de la creación del ‘Oncológico Sobre Ruedas’, con 25 clínicas en 20 pueblos… Ya hemos estado cuatro veces en Vieques… ¡y será la quinta!”.

Algunos municipios impactados son Coamo, Santa Isabel, Aibonito, Barranquitas, Hormigueros, Fajardo y Cabo Rojo. Se toma en cuenta la incidencia de casos y la mortalidad para seleccionarlos, de acuerdo con el Registro de Cáncer de Puerto Rico.

Rodríguez destacó que la Fundación Vieques en Rescate, con quienes colaboran desde sus inicios, organizará dos clínicas de mamografía el viernes 15 y sábado 16 de agosto.

La clínica del viernes y sábado será en el horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., con la unidad móvil del Oncológico frente al Centro de Usos Múltiples, que es parte de la plaza pública de la isla municipio.

El evento grande del “Oncológico Sobre Ruedas” será el sábado, de 8:00 a.m. a 3:30 p.m., con clínicas de ginecología (con Papanicolaou), pruebas de laboratorio, mamografía, cernimiento de seno, dermatología y nutrición.

Los logros del “Oncológico Sobre Ruedas” han sido incalculables. Este proyecto surgió en 2015, cuando la nueva junta de directores del Oncológico quiso retomar el proyecto de las ferias de salud. Zahira Rodríguez sugirió que se efectuaran en Vieques. Para la movilidad de los materiales necesarios, incluyendo camillas ginecológicas, había que llevar todo sobre ruedas, y de ahí surgió el nombre de este gran proyecto.

En su encomiable misión, el “Oncológico Sobre Ruedas” busca concienciar a la población sobre el cáncer y fomentar diagnósticos de la condición en etapa temprana.