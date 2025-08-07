“No vas a nombrar gente que no son de tu confianza”: Víctor Ramos justifica nombramiento de Junta de Licenciamiento

El secretario del Departamento de Salud reaccionó al nombramiento en la Junta de Licenciamiento.

El secretario del Departamento de Salud (DS), Víctor Ramos Otero, aseguró que el nombramiento de Roberto Pérez Nieves como presidente de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica (JLDM) corresponde a su trayectoria de más de dos décadas en la medicina y la confianza que guarda con él y la gobernadora Jenniffer González Colón.

Tras ser abordado por Metro Puerto Rico tras su participación en el XXV Foro Industria de Salud del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Ramos Otero aseguró que el cirujano plástico cuenta con las cualificaciones para ejercer como presidente del cuerpo que regula la práctica médica en Puerto Rico.

Algunas de las experiencias que resaltó fue su presidencia de la Sociedad de Cirugía Plástica de Puerto Rico y su función como tesorero en el Colegio de Médicos Cirujanos, que ocupó bajo la presidencia de Ramos Otero. Además, pertenece a la junta directiva de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), que también preside el secretario de Salud.

“La gobernadora conoce al doctor, pero tiene mi respaldo. La persona que voy a recomendar son personas con las que puedo trabajar. No vas a nombrar gente que no son de tu confianza o recomendar gente que no confías en que no van a trabajar mano a mano contigo. No creo que la gente espere que uno nombre a gente que no trabaje con uno”, declaró el secretario.

Reacciona Pérez Nieves

En declaraciones escritas suministradas, Pérez Nieves rechazó que su nombramiento responda a “agendas políticas ni aspiraciones personales”, sino que surge por su “firme compromiso de aportar al fortalecimiento del ecosistema de salud”.

“Quienes han intentado vincular esta designación con respaldos personales o afiliaciones, ignoran —o prefieren ignorar— mi trayectoria de más de tres décadas dedicada a la salud pública, la academia y la investigación científica, casi siempre desde posiciones discretas, pero con resultados visibles y sostenidos, especialmente en beneficio de los sectores más vulnerables”, sentenció.

El cirujano plástico recordó que los planteamientos sobre la presidencia de Ramos Otero en el Colegio de Médicos Cirujanos vertidos en sus vistas de nombramiento a la secretaría eran “infundadas, producto de un esquema de descrédito de índole político-partidista”.

“Puerto Rico necesita instituciones fuertes, liderazgos con credibilidad y profesionales de alto calibre dispuestos a servir sin esperar nada a cambio [...] Nada ni nadie me va a distraer de ese Norte”, manifestó el galeno.

