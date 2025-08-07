¿No tienes materiales escolares? En este evento regalarán bultos, libros y recortarán gratis a los estudiantes

Un evento de regreso a clases, en el que los estudiantes podrán recibir materiales escolares, se llevará a cabo este fin de semana en el municipio de Fajardo.

Según se anunció mediante un comunicado de prensa del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, en el evento se entregarán bultos, libretas, lápices, borradores, reglas y otros materiales necesarios para el comienzo del semestre, pautado para el 13 de agosto.

PUBLICIDAD

La actividad será este sábado, 9 de agosto, en el Coliseo Tomás Dones Hernández de Fajardo.

“Esta es una actividad para todos los estudiantes de nivel elemental, intermedio y superior, sus padres, madres, encargados y la comunidad escolar en general, tanto del municipio de Fajardo como de los pueblos limítrofes. El objetivo de esta actividad es apoyar a nuestros estudiantes, el futuro de Puerto Rico, en sus preparativos para el regreso a la escuela el próximo miércoles”, dijo el presidente de la Cámara.

“Para nosotros es muy importante que nuestros niños estén preparados para este evento tan especial de ‘Back to School’; por eso hemos desarrollado esta iniciativa”, añadió el también representante por el distrito 36, que comprende los municipios de Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Vieques y Culebra.

El evento, además, será escenario de la primera orientación a estudiantes sobre qué hacer si se encuentra un animal exótico. Miembros del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ofrecerán una demostración con una boa constrictor, una pitón reticulada, un mono rhesus, un búho múcaro nativo, una tarántula “straw knee” y una boa nativa.

Además, se administrarán vacunas gratuitas para los estudiantes, se proveerán certificados de vacunación gratuitos y se realizarán pruebas de salud oral y de detección de COVID-19, entre otras.

PUBLICIDAD

Para atender las necesidades de familias con escasos recursos económicos, voluntarios del Banco de Alimentos de Puerto Rico donarán unas 250 compras de víveres y artículos no perecederos.

Estilistas y barberos certificados del Departamento de Corrección y Rehabilitación ofrecerán cortes de pelo sin costo alguno.

Igualmente, habrá un área para que los jóvenes participen en el conocido «gaming interactivo», así como varios circuitos deportivos con el objetivo de fomentar la actividad física y el juego activo.

Entre las agencias que estarán presentes durante el evento se encuentran el Departamento de Salud, el Departamento de la Familia, el Departamento de Agricultura, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), la Compañía de Turismo de Puerto Rico, el Departamento de Recreación y Deportes, el Negociado de Bomberos, la Comisión de Seguridad en el Tránsito, la Administración de Vivienda Pública, el Municipio de Fajardo y la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA), entre otros.

Personal de Fajardo Group Practice estará presente para asistir en gestiones de salud. La tienda en cadena Walmart, el ICP, el supermercado Econo y las farmacias Walgreens aportaron para el evento.