Netanyahu propone control temporal de Gaza y gobierno árabe de transición

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este jueves que Israel no anexará la Franja de Gaza, pero tomará el control del enclave palestino “por seguridad”. Planea transferir posteriormente la administración, actualmente en manos de Hamás, a un gobierno de transición liderado por fuerzas árabes.

“Lo haremos para garantizar nuestra seguridad, expulsar a Hamás, liberar a la población en Gaza y transferir el gobierno a una administración civil, sin la milicia islamista”, declaró en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News.

PUBLICIDAD

Netanyahu enfatizó que Israel busca establecer un “perímetro de seguridad”, no anexar Gaza. Explicó que el objetivo es entregar el control a fuerzas árabes que gobiernen sin amenazar a Israel y mejoren las condiciones de vida de los gazatíes, respondió ante preguntas del periodista Bill Hemmer.

En contraste, el jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, reafirmó que la cúpula militar continuará expresando su postura “sin temor”, de manera “objetiva, independiente y profesional”, pese a las críticas por rechazar la posible ocupación total de Gaza que estudia Netanyahu.

“Seguiremos actuando con responsabilidad, integridad y determinación, priorizando únicamente el bien del Estado y su seguridad”, afirmó Zamir durante una reunión con altos cargos militares, según declaraciones difundidas por el Ejército israelí.

Zamir destacó que la “cultura del desacuerdo es parte inseparable de la historia del pueblo de Israel” y que es un componente vital de las Fuerzas de Defensa, tanto interna como externamente. Subrayó que no es solo una teoría, sino un asunto de vida o muerte y defensa del Estado.

En las últimas horas, la tensión ha aumentado tanto en la cúpula militar como en el gabinete ante la posibilidad de que Netanyahu anuncie en una reunión este jueves un plan para ocupar completamente Gaza, medida que Zamir rechaza debido a la situación de los rehenes aún secuestrados en el enclave palestino.

PUBLICIDAD

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, defendió al jefe del Ejército, señalando que “es un derecho y un deber del jefe del Estado Mayor expresar su opinión”, aunque afirmó que las decisiones finales las tomará el Gobierno.

Está previsto que en la reunión del gabinete se discuta la ampliación de la ofensiva contra Gaza, que podría incluir la ocupación total del enclave, según adelantaron medios israelíes a principios de esta semana.