Le roban más de $300 mil: Cosculluela resulta víctima de robo en su casa en Trujillo Alto

La Policía investiga un robo domiciliario en la residencia del cantante José Cosculluela, en horas de la tarde del miércoles, 6 de agosto de 2025, en la urbanización Emerald Lake, ubicada en el pueblo de Trujillo Alto.

Según el reporte de la Policía, dos individuos con vestimenta oscura y armados entraron a la residencia. En la residencia estaba el cantante con otra persona y los pillos los amarraron en la sala.

Luego, lo llevaron hasta una oficina y una habitación de la vivienda y sacaron diversas pertenencias valoradas en aproximadamente 308,700 dólares, según indicó Cosculluela.

Los sujetos se llevaron una guagua Land Rover, modelo Range Rover, color negro, año 2020. El vehículo fue recuperado por el querellante en las inmediaciones de un negocio en el municipio de Aguas Buenas.

La investigación está a cargo de la agente Carmen Rivera, adscrita a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Carolina.

Asesinato frente a una panadería en Santa Isabel

Un asesinato se reportó a las 6:38 de la mañana del jueves, frente a la panadería Catalina Bakery, ubicada en Playita Cortada, en el municipio de Santa Isabel.

Según la información policial, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, sobre disparos en el lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron dentro del vehículo Mazda 3, descrito como de color blanco, el cuerpo sin vida de un hombre, quien presentaba varios impactos de bala.

Agentes, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, investigan este caso de muerte violenta.

Se exhorta a la ciudadanía que de poseer información que ayude con el esclarecimiento de casos, por favor se comunique a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020. También, pueden escribir a través de Twitter en @PRPDNoticias o por Facebook en www.facebook.com/prpdgov