Juez sentencia a exdirectora de Finanzas de Mayagüez por negligencia en esquema de malversación

La exdirectora de Finanzas del Municipio de Mayagüez, Yahaira Valentín Andrade, fue sentenciada el miércoles, 6 de agosto de 2025, a tres años de prisión por dos cargos de negligencia en el cumplimiento del deber, en su modalidad grave.

El juez superior William Machado Aldarondo ordenó que la pena se cumpla de forma concurrente, de acuerdo con el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI).

Como parte de la sentencia, Valentín Andrade deberá cumplir restricción domiciliaria de 8:00 de la noche a 5:00 de la mañana, estará sujeta a pruebas de dopaje y alcohol sorpresivas, y será supervisada por el Departamento de Corrección.

El pasado 10 de junio, el exalcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, fue sentenciado también a tres años por negligencia en el cumplimiento del deber, en relación con el mismo caso.

Los hechos están relacionados con el desvío de 9.8 millones de dólares asignados mediante resoluciones conjuntas de la Cámara de Representantes para completar el Centro de Trauma de Mayagüez. Los fondos fueron transferidos a una cuenta operada por Mayagüez Economic Development Inc., entidad que sirvió como vehículo para la presunta estafa entre marzo de 2016 y junio de 2018.

Durante ese periodo, el municipio solo recibió un pago de 1.8 millones de dólares producto de la inversión inicial, sin obtener retorno real sobre el total transferido.

Presentan demanda enmendada por muerte de Shannel Colón Ponce bajo custodia de Corrección

La familia de Shannel Colón Ponce radicó una segunda demanda civil enmendada en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Bayamón por su muerte el 2 de junio de 2022 mientras estaba bajo custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

La demanda, presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico y los abogados José Rodríguez y Wanda Valentín, incluye nueve nuevos demandados en su carácter oficial y personal, y reitera que la muerte fue resultado de negligencia crasa, impericia médica y violaciones de derechos.

Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico, dijo en declaraciones escritas: “La muerte de Shannel fue producto de la negligencia crasa, el abuso y la violación de derechos, más allá del presunto acto de suicidio”.

Según el documento judicial, las autoridades del Centro de Rehabilitación para Mujeres en Bayamón sabían desde el 6 de mayo de 2022 que Shannel tenía ideas suicidas, pero la ubicaron en un área de castigo sin vigilancia continua en lugar de una zona de prevención de suicidio.

La joven de 23 años murió menos de un mes después.

El recurso legal sostiene que, aunque la causa de muerte fue catalogada como suicidio, hay testimonio de otras reclusas que apuntan a maltrato y posibles agresiones.

Además, la demanda denuncia que Corrección no cumplió con su deber de protección, a pesar de una orden previa de tratamiento psicológico y psiquiátrico emitida en abril de 2022.

También se alega que el día de los hechos no hubo personal de vigilancia asignado en el área donde Shannel fue hallada, lo que contradice los protocolos establecidos por la propia institución penal.

La familia reclama que se trató de una falla sistemática por parte del personal del DCR y del proveedor médico contratado, Physician Correctional.

La demanda incluye causas de acción bajo el Código Civil de 2020, la Ley 104 de Puerto Rico y la Ley Federal de Derechos Civiles de 1871.

Señala además que altos funcionarios como la secretaria de Corrección, Ana Escobar; y el comisionado de la Policía, Antonio López, sabían o debieron haber sabido del cuadro clínico de la joven y la falta de preparación del personal bajo su mando.

El caso continúa su curso judicial mientras la familia exige justicia y responsabilidad por la muerte de Colón Ponce.

