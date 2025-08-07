Entregan cheques a jóvenes de residenciales públicos tras completar internado laboral

La secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña. El gobierno anuncia los preparativos de las distintas agencias ,sobre los preparativos para la temporada de huracanes. Departamento de Manejos de emergencias y administración de desastres. San Juan Metro PR 27 de mayo de 2025

Más de mil jóvenes residentes de residenciales públicos en Puerto Rico culminaron su participación en el programa “Generación en Movimiento”, una iniciativa del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico que les ofreció su primera experiencia laboral, talleres de desarrollo profesional y una compensación económica por su trabajo durante el verano.

“Estamos sumamente contentos porque tuvimos el cierre del programa a través de la Administración de Vivienda Pública. Yo creo que es emocionante ver cómo estos jóvenes… pudieron participar en internado y en diferentes agencias”, expresó la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, durante una conferencia de prensa.

Según se detalló en la conferencia, la iniciativa impactó a jóvenes de entre 16 y 18 años en los 328 residenciales que administra la agencia, y consistió en 80 horas de trabajo que incluyeron labores junto a agentes administradores y talleres educativos.

En total, participaron 1,352 estudiantes y se destinó $1.2 millones de fondos federales para su implementación.

Asimismo, la secretario indicó que el programa permitió que varios de los jóvenes se integraran a equipos de trabajo reales, cumpliendo con horarios, ponchando entradas y salidas.

“Me hablaban de que tienen jóvenes que son estudiantes de ingeniería, jóvenes que tienen miras a estudiar leyes en un futuro, y ellos quieren formar parte del crecimiento de esta juventud. No es solo el éxito de que ellos tuvieran esta oportunidad, es el éxito de que muchos de ellos van a permanecer con una oportunidad laboral”, dijo Pérez Peña.

Los cheques entregados a los participantes varían según las horas completadas, pero el monto máximo fue de $947.