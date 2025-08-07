Dejó de responder mensajes: Otra mujer cae en fraude de boletos para asistir a residencia de Bad Bunny

Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan otro caso de fraude reportado en horas de la mañana del miércoles, 6 de agosto de 2025, en el distrito policiaco del pueblo de Yabucoa, relacionado con la compra de boletos para un concierto de la residencia del artista urbano Bad Bunny, que se lleva a cabo en el Coliseo de Puerto Rico.

Según el informe policial, la querellante, de 24 años, realizó una transacción mediante la aplicación ATH Móvil, enviando la cantidad de $250 por la adquisición de dos taquillas para dicho evento.

Posteriormente, el supuesto vendedor dejó de responder a sus mensajes, lo que llevó a la querellante a percatarse de que había sido víctima de fraude.

El agente Louis Jamel Martínez, adscrito al Distrito Policiaco de Yabucoa, llevó a cabo la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Investigaciones de Robo, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas (D.I.R.E.P.A.P.D.) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, para que continúen con la investigación.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía que de poseer información que ayude con el esclarecimiento de casos, favor de llamar al 787-343-2020. También, pueden escribirnos a través de X en @PRPDNoticias o Facebook en www.facebook.com/prpdgov

Paga $300 por taquillas para ver a Bad Bunny pero aún no las ha recibido

Las querellas de fraude relacionadas a la venta de boletos para la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, no cesan y en esta ocasión de reportó que una persona perdió $300 en el intento por asistir al evento.

Según el informe más reciente de la Policía de Puerto Rico, una persona del municipio de Barceloneta reportó que para el 3 de marzo del 2025, envió $300 a través de ATH Móvil a un vendedor que se identificó como Noel López Rivera. Este le prometió boletos para la función del viernes, 8 de agosto, sin embargo aún no ha recibido las mismas.

El agente Marvin Colon Sánchez, adscrito al distrito de Barceloneta, investigó preliminarmente y refirió el caso al personal del CIC de Arecibo, quienes continuarán con la investigación correspondiente.

Consejos para evitar caer en una estafa por compra de boletos

El portal AARP tiene varios consejos para personas que estén en la búsqueda de boletos para su concierto favorito, ya sea de Bad Bunny o cualquier otro artista. Los consejos fueron realizados por Teresa May del US Public Interes Research Group.

Siempre desconfía de personas que estén ofreciendo boletos para conciertos de alta demanda o algún otro evento para el cual se espere una gran asistencia ya que es muy probable que las entradas estén agotadas.

En caso de que quieras comprar boletos a una persona, es recomendable que sea a alguien de confianza como un familiar cercano, un amigo o un compañero de trabajo con quien compartas a diario.

No se recomienda pagar a través de servicios de pago como Zelle, Venmo, PayPal, CashApp ni transferencias bancarias. En caso de que hagas un pago a través de estos mecanismos, no podrás hacer una reclamación y no recuperarás tu dinero, ya que no tienen las mismas protecciones de una tarjeta de crédito.

Antes de comprar las entradas, verifica el número de los asientos y asegúrate de que existan en el mapa del lugar donde se llevará a cabo el evento.

Al momento de comprar boletos en sitios oficiales de venta por internet, asegúrate de revisar bien el url, que sea el sitio oficial y no una copia creada por un estafador.

¿Qué hacer si fuiste víctima de una estafa?