Cosculluela es víctima de robo domiciliario en Trujillo Alto

El cantante urbano José Fernando Cosculluela Suárez, conocido artísticamente como “Cosculluela”, fue víctima de un robo domiciliario en su residencia ubicada en la urbanización Esmerald Lakes, en Trujillo Alto.

Según confirmó la Policía de Puerto Rico a Telenoticias (Telemundo), el incidente ocurrió cerca del mediodía. El artista y dos empleados que lo acompañaban fueron amordazados por los asaltantes.

Las víctimas no lograron liberarse hasta horas de la tarde y fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades.

De acuerdo con el informe preliminar, los asaltantes se llevaron únicamente prendas de lujo.

La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina se encuentra a cargo de la pesquisa.

Pendientes a metro.pr para la ampliación de esta noticia.