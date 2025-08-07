Autoridades identifican hombre asesinado frente a panadería en Santa Isabel

La Policía de Puerto Rico identificó el jueves, 7 de agosto de 2025, al hombre que fue encontrado sin signos vitales frente a la panadería Catalina Bakery, en el sector Playita Cortada del municipio de Santa Isabel.

Según la Uniformada, el occiso fue identificado como Elvin Colón Bones, de 30 años y residente de Santa Isabel. Este fue localizado dentro de un vehículo Mazda 3, descrito como de color blanco y del año 2007, con múltiples impactos de bala.

La Policía precisó que el asesinato fue reportado a las 6:38 de la mañana mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre detonaciones en el lugar.

La agente Ivelisse Maldonado, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en unión a la fiscal Lorraine Pietri, se hicieron cargo de la investigación de esta muerte violenta.

Colón Bones tenía expediente criminal.

Asesinan hombre frente a un estadio en Yabucoa

Las autoridades informaron sobre un asesinato reportado a eso de las 11:07 de la noche del miércoles, 6 de agosto de 2025, en la carretera PR-901, frente al Estadio Félix “Nacho” Millán, en el pueblo de Yabucoa.

Según el reporte de la Policía, una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una agresión grave. Al llegar al lugar, los agentes encontraron un vehículo Suzuki XL, descrito como del año 2006, color blanco y con la tablilla IGL-003.

En el interior, en el asiento del pasajero, estaba el cadáver de Luis Mario Alverio Flores, de 41 años, con múltiples heridas de bala.

Alverio Flores tenía expediente criminal por los delitos de robo y violaciones a la Ley de Sustancias Controladas.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao y el fiscal Jaime Perea, investigan este crimen.

Hombre resulta herido durante robo en residencia de Toa Baja

La Policía informó el jueves, sobre un robo reportado en horas de la madrugada en una residencia ubicada en el sector Toaville del municipio de Toa Baja, donde un hombre resultó herido.

Según la información preliminar, el perjudicado alegó que una mujer entró a su hogar y, mediante fuerza e intimidación, lo despojó de una cartera negra con documentos personales y dinero en efectivo.

La Policía indicó que, durante el forcejeo, el hombre sufrió una herida en la parte posterior de la cabeza. Fue atendido en una institución hospitalaria y dado de alta en buen estado de salud.

Se informó que el agente Ronnie Ayala, adscrito al Distrito de Toa Baja, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la zona, quienes continuarán con la pesquisa.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a comunicarse de forma confidencial al 787-343-2020 si posee información que ayude con el esclarecimiento del caso.