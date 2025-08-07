Asesinan hombre frente a estadio de Yabucoa y otro frente a panadería en Santa Isabel

Las autoridades informaron sobre un asesinato reportado a eso de las 11:07 de la noche del miércoles, 6 de agosto de 2025, en la carretera PR-901, frente al Estadio Félix “Nacho” Millán, en el pueblo de Yabucoa.

Según el reporte de la Policía, una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una agresión grave. Al llegar al lugar, los agentes encontraron un vehículo Suzuki XL, descrito como del año 2006, color blanco y con la tablilla IGL-003.

En el interior, en el asiento del pasajero, estaba el cadáver de Luis Mario Alverio Flores, de 41 años, con múltiples heridas de bala.

Alverio Flores tenía expediente criminal por los delitos de robo y violaciones a la Ley de Sustancias Controladas.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao y el fiscal Jaime Perea, investigan este crimen.

Asesinato en Santa Isabel

Un asesinato se reportó a las 6:38 de la mañana del jueves, 7 de agosto de 2025, frente a la panadería Catalina Bakery, ubicado en Playita Cortada, en el municipio de Santa Isabel.

Según la información preliminar, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, sobre disparos en el lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron dentro del vehículo Mazda, 3, color blanco, el cuerpo sin vida de un hombre, quien presentaba varios impactos de bala.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce investigan.

Se exhorta a la ciudadanía que de poseer información que ayude con el esclarecimiento de casos, por favor se comunique a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020. También, pueden escribir a través de Twitter en @PRPDNoticias o por Facebook en www.facebook.com/prpdgov

Arrestan tres sospechosos por asesinato y balacera en negocio de Mayagüez

Agentes de la Policía de Puerto Rico arrestaron el miércoles a tres individuos entre las edades de 23 a 28 años en el residencial Columbus Landing, como sospechosos de estar vinculados con un asesinato y una balacera ocurrida el 1 de agosto en Mayagüez.

Los arrestados son investigados por su presunta participación en la muerte de Jonathan Cruz González, de 19 años y residente de Añasco, quien fue asesinado a balazos en el interior del negocio Palem Drinks & Vibes en la calle José De Diego.

En el incidente también resultaron heridos de bala cinco estudiantes universitarios, identificados como Jorge Báez Torres de 18 años, Luis Torres Delgado de 21, Gilery Mercado Méndez de 21, Ariana Lugo Merly de 18 y Alanis Fortis Rivera de 19, quienes fueron transportados a una institución hospitalaria.

El agente Gabriel Cruz Izquierdo, de la División de Drogas de Mayagüez, está a cargo de la investigación. El caso está siendo consultado con la fiscalía de Mayagüez.