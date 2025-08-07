Advertencias de inundaciones para nueve municipios por fuertes lluvias

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió este jueves advertencias de inundaciones para un total de nueve municipios del norte y oeste de Puerto Rico, debido al desarrollo de aguaceros y tronadas que han dejado acumulaciones significativas de lluvia.

Los municipios bajo advertencia son Aguada, Añasco, Las Marías, Moca, Rincón, San Sebastián, Bayamón, Guaynabo y Toa Alta.

En estas zonas se reportan acumulaciones de entre una y 1.5 pulgadas de lluvia, con posibilidad de que caigan entre una y dos pulgadas adicionales en las próximas horas.

El SNM alertó sobre inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos, así como agua sobre las carreteras y zonas de pobre drenaje.

Se anticipa que los efectos se extiendan hasta las 5:15 de la tarde en el oeste y hasta las 4:15 de la tarde en la zona metropolitana.

Entre los sectores más vulnerables mencionados se encuentran Pájaros, Candelaria, Galateo y Mucarabones en Toa Alta, y zonas como Aceitunas, Espino, Juncal y Stella en el área oeste.

El SNM exhortó a la ciudadanía a no cruzar carreteras inundadas, ya que la mayoría de las muertes por inundaciones ocurren en vehículos, y mantenerse informada ante el desarrollo del tiempo durante la tarde.