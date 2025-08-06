Pueblos y sectores que se pueden quedar sin luz el miércoles, 6 de agosto de 2025

La empresa LUMA Energy anunció interrupciones programadas para el miércoles, 6 de agosto de 2025, las cuales describieron como “cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos los clientes”.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, sostuvo personal de la empresa en declaraciones escritas.
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Para la mañana del miércoles, LUMA reporta un 98.39 % de sus clientes con servicio eléctrico.
¿Cuáles son los pueblos y comunidades que se pueden quedar sin luz el miércoles, 6 de agosto de 2025?
- Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
- Coamo- BO. SANTA CATALINA SECTOR EL MIRADO, RIO CHIQUITO, LOS PAGAN, CILANTRO, CERRO GORDO
- Manatí- CARR 149. SECT EL CUCO BO. MONTEBELLO, EN CARR 149. SECT EL CUCO BO. MONTEBELLO SECT. EL RAYO
- Bayamón - PR-831 BO. MINILLAS.
- Barranquitas- URB. SAN CRISTOBAL CALLE FRATERNIDAD BO. HONDURAS, SECTOR EL PORTON PR-156 KM 17.7 INTERIOR, BO. HONDURAS PR-156 KM 17.7 INTERIOR, FIDEICOMISO CONSERVACION DE PUERTO RICO, BO QUEBRADA GRANDE, QUEBRADA GRANDE-SECT HOYA FRIA, PARCELA 17 A-2 RIO HONDO,
- Ponce - COM CANAS / EL TUQUE, CALLE DR. PILA, CALLE 4 DE JULIO
- Barceloneta - Car 681 Islote,Palmas Altas Barceloneta
- Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- San Juan - URBANIZACIÓN COLLEGE PARK
- Mantenimiento y Remplazo de Soterrado
- Carolina - un solo cliente comercial
- Ponce - URB JARDINES DEL CARIBE
- Restauración y modernización de subestaciones
- Bayamón - CMPG. PARQUE DE LAS CIENCIAS, COME. CANTÓN MALL, COME. PLAZA DEL SOL, COME. PLAZOLETA DEL CANTÓN, COND. SIERRA BAYAMÓN APARTMENTS, COND. SIERRA BAYAMÓN APARTMENTS 750, EDU. ESCUELA INTERMEDIA CACIQUE AGÜEYBANA, RES. RESIDENCIAL SIERRA BAYAMÓN APARTMENTS, SECT. CASCO URBANO, URB. MIRABELLA VILLAGE, URB. QUINTAS DE BOULEVARD, URB. REPARTO TERESITA, URB. SIERRA BAYAMÓN, RES. RESIDENCIAL FALIN TORRECH, COME. DRIVE INN PLAZA, COND. LAS VILLAS DE BAYAMÓN, COND. PARQUE 228, COND. SIERRA DORADA APARTMENTS, EDIF. METRO MEDICAL CENTER, EDIF. TOLLINCHE 1, EDU. COLEGIO SANTO TOMÁS DE AQUINO, EDU. ESCUELA AURELIO PÉREZ MARTÍNEZ, EDU. ESCUELA DR. SANTOS J. SEPULVEDA, EDU. ESCUELA JOSÉ DÁVILA SAMPRIT, IND. REPARTO INDUSTRIAL CORREA, PARC. RÍO PLANTATION, RES. RESIDENCIAL FALIN TORRECH, RES. RESIDENCIAL JOSÉ CELSO BARBOSA, RES. RESIDENCIAL SIERRA BAYAMÓN APARTMENTS, RES. RESIDENCIAL SIERRA LINDA, SECT. CASCO URBANO, SECT. FONDO DEL SACO, SECT. RESIDENCIAS DEL CONUCO, URB. ALTURAS DE UNIQUE, URB. BAYAMÓN GARDENS, URB. EXTENSIÓN LA MILAGROSA, URB. EXTENSIÓN SANTA CATALINA, URB. FLAMINGO HILLS, URB. HERMANAS DÁVILA, URB. LA MILAGROSA, URB. LOS FAROLES, URB. QUINTAS DE FLAMINGO, URB. REPARTO DÁVILA, URB. REPARTO TERESITA, URB. SANTA CATALINA, URB. SANTA ELENA, URB. SANTA ELENITA, URB. SANTA MÓNICA, URB. SIERRA BAYAMÓN, VERT. VERTEDERO DE BAYAMÓN
- Toa Baja - CEM. CEMENTERIO PORTA COELI, CEM. PUERTO RICO NATIONAL CEMETERY, COME. PLAZA DEL PARQUE SHOPPING CENTER, COM. SUPERMERCADO LOS HERMANOS, EDU. COLEGIO LA SALLE, SECT. PUNTA BRAVA, URB. CHALETS DEL RÍO, URB. ESTANCIAS DE RÍO HONDO 1, URB. PARQUE LA SALLE, URB. RIVER VIEW, URB. SIERRA BAYAMÓN
- Instalación de aparatos automatizados en la red
- Aguada- CAR 414 BO. GUAYABO, BO. CRUCES
- Removido de vegetación peligrosa
- Hatillo- PARCELAS SANTA ROSA CALLES D, F, G, I,
- San Juan - URB. PUERTO NUEVO,8 NE,10 NE, SECTOR MATADERO, COMERCIALES: PANADERIA LA CEIBA, ABUELO AUTO PARTS, ARKITEKTURA, BANCO POPULAR, RESTAURANT CASA ANTONIO, ECONO TOOLS, CORREA TIRE, EL CHICO DEL CELULAR, KITCHEN AID, LE CIEL SPA, PRINTING BOUTIQUE, RESTAURANTE WENDY’S