Alcalde de Peñuelas exige a la ACT que termine proyecto vial paralizado desde el 2005

El alcalde de Peñuelas, Josean González Frebres, exigió a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) que culminen las labores en el tramo de la Ruta PR-3132, proyecto paralizado desde el 2005 y cuya fecha de ejecución afecta directamente el tránsito en la zona.

“No puede ser que este proyecto esté detenido desde el 2005 y que para conocer su estatus tengamos que venir aquí, a una vista pública. No recibimos información oficial y seguimos escuchando versiones encontradas. Esto no es serio. El pueblo merece respuestas y acción. Esto no es una obra conceptual ni mucho menos en papel. Es una ruta con más del 70% completado. Está lista para usarse, pero alguien tiene que tomar la decisión final. No me hace sentido que se complique y se prolongue lo que ya está prácticamente terminado”, denunció el alcalde durante la vista de la Comisión cameral de Transportación e Insfraestructura.

PUBLICIDAD

El mandatario municipal denunció la falta de información clara y consistente por parte de la ACT, al tiempo que cuestionó que las recomendaciones que ha recibido han sido verbales y sin un análisis técnico firmado por un profesional capacitado. Durante su ponencia, González Febres detalló que del tramo proyectado de entre 1,000 1,500 metros, solo restan por pavimentar cerca de 450 metros. El resto ya cuenta con asfaltado, aceras, luminarias, señalización, postes y demás elementos completados.

Además, explicó que el tramo representa una conexión segura, directa y rápida entre el sur y norte del pueblo, lo que disminuiría el tráfico frente a varias escuelas como la Adolfo Grana, Daniel Webster y Rafael Irizarry. Añadió que este tránsito diario, con alto volumen vehicular, pone en riesgo a estudiantes, maestros y conductores.

“He visto ambulancias, patrullas y vehículos de emergencia tratando de cruzar esa zona en plena hora pico. Da angustia. Esa escena la he vivido. Esto es un asunto de seguridad. Si alguien piensa que se necesitan 30 o 40 millones para completarla, que nos den la mitad, que nosotros, en convenio, la terminamos”, puntualizó sobre el particular.

González Febres detalló que cerca del 50% de los residentes de Peñuelas se beneficiarían de la culminación del proyecto. Sectores como Santo Domingo, Macaná, Alturas de Peñuelas 1 y 2, Colinas de Peñuelas, Brisas del Guayanés, Reparto Kennedy, Jaguas, Barreal y otros, forman parte del área impactada por la vía inconclusa. Durante la vista, estuvo acompañado por dos ingenieros peñolanos que lo asesoraron técnicamente en el proceso, en contraste con las recomendaciones orales de ACT y DTOP, las cuales, afirmó, no están sustentadas en documentos ni análisis detallados.

El ejecutivo municipal también rechazó una de las alternativas propuestas por las agencias, que es la expropiación.

“Después de toda la inversión realizada y de lo cerca que estamos de completarla, que ahora la solución sea complicarlo con procesos de expropiación no tiene lógica. Estamos hablando de un proyecto que representa seguridad, movilidad y respuesta efectiva en casos de emergencia. ¿Cuál es el costo de no hacerlo? Lo que pedimos es voluntad. No se puede seguir improvisando con la seguridad del pueblo. Si no tomamos decisiones hoy, mañana puede ser muy tarde”, sentenció.