Médicos de sala de emergencia en Santa Isabel denuncian falta de pago por sus servicios

Alrededor de diez médicos que trabajan en la sala de emergencia del Municipio de Santa Isabel denunciaron que no han recibido su pago correspondiente por los servicios prestados durante los pasados meses.

Según señalaron en declaraciones escritas, aún no han recibido su paga a pesar de que cumplieron con todos sus turnos y responsabilidades en la institución médica. De acuerdo con los galenos, la nueva administración municipal no ha ofrecido respuestas ni un plan concreto sobre cuándo se realizarán los desembolsos.“Nos duele tener que hacer esto público, pero hemos agotado todas las vías institucionales. Se nos prometió que las cosas mejorarían, pero hoy la situación está cinco veces peor. El alcalde Meldwin Rivera Rodríguez ha venido personalmente a la sala de emergencias a sembrar temor y amenazar con despedirnos si hablábamos con la prensa. Esto ya no es solo un problema administrativo, es un atropello”, expresó uno de los médicos afectados.

En la denuncia se resalta que la falta de pagos pone en riesgo la continuidad de la atención médica para cientos de pacientes en la región sur. “Queremos seguir sirviendo a nuestra gente, pero necesitamos certeza, transparencia, cumplimiento… y paz. Llevamos dos meses sin cobrar. Lo único que estamos recibiendo es lo que facturamos directamente a los planes médicos, según el acuerdo con el municipio. Y aun así, ahora nos pagan menos. El silencio de la administración municipal es inaceptable”, añade la denuncia de los médicos.

Los profesionales de la salud hicieron un llamado urgente al alcalde, a la legislatura municipal y a las agencias pertinentes para que se honren los compromisos contraídos y se eviten interrupciones en este servicio esencial para el pueblo de Santa Isabel.

Hospital del Maestro continúa evaluando alternativas ante embargo del IRS

El secretario ejecutivo de la Junta de Directores de la Asociación Hospital El Maestro Pablo Serrano se expresó en la noche del lunes sobre la quiebra de la institución hospitalaria.

“El Hospital del Maestro atraviesa una situación financiera retadora, desde hace un tiempo, que se está atendiendo con la mayor responsabilidad. Tras el reciente embargo de nuestras cuentas por parte del IRS, la Junta de Directores y la administración del hospital han arreciado la evaluación de todas las alternativas posibles para asegurar la calidad de nuestros servicios”, expresó Serrano en declaraciones escritas.