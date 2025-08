Gobernadora evalúa revertir consolidación de Turismo con el DDEC

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, dijo el lunes que está en el proceso de presentar un proyecto de ley para revertir la integración de la Compañía de Turismo con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

“Lo estoy trabajando porque creo que ese es uno de los ejemplos de las consolidaciones que se dio solamente en nombre, pero no en la vida real. El turismo sigue manteniendo toda su estructura fuera del DDEC”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

Mencionó que, en la consolidación, por ejemplo, de la Oficina de Gerencia de Permisos (OgPE) con el DDEC, sí fue efectiva.

“Eso no ocurrió con Turismo. Así que sí, yo estaría contemplando separarlo, pero no es algo que he discutido. Estamos trabajando un borrador de legislación para discutirlo”, sostuvo.

Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, expresó que “si la gobernadora tiene un proyecto en esa dirección, con mucho gusto, porque el Ejecutivo es un asunto que le corresponde administrarlo a ella. Y nosotros no tenemos ningún problema en que la gobernadora reconfigure la estructura del Ejecutivo”.

La integración de la Compañía de Turismo de Puerto Rico al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) se dio con la aprobación de la Ley 141, conocida como la “Ley de Ejecución del Plan de Reorganización del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de 2018”.