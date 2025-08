Gobernadora defiende veto de bolsillo a proyecto de retiro para bomberos

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, defendió el lunes el veto de bolsillo al Proyecto del Senado 647, el cual buscaba crear un fideicomiso para el retiro de los bomberos del Negociado del Cuerpo de Bomberos.

“Porque la medida como está no crea ningún fideicomiso. Según está estipulado en el proyecto no crea un fideicomiso. Tampoco establece la fuente de financiamiento. Tampoco está definida la aportación de los bomberos. Las certificaciones de prevención de incendio hoy no se cobran. Y por lo tanto decir que se van a recaudar de ahí es incierto. Retira fondos y aportación de bomberos del plan 106. No tengo que explicar. Pero estoy dando algunos elementos”, expresó González Colón a preguntas de la prensa.

La mandataria explicó que el proyecto carece de los elementos básicos para establecer legalmente un fideicomiso y que su redacción no es comparable con el mecanismo aprobado para los policías.

“Ellos están hablando de hacer un fideicomiso igual que el de la policía. Este proyecto no contenía los mismos elementos del fideicomiso de los policías ni las fuentes de recaudo que en el caso de los policías sí tiene su fuente de recaudo identificada”, afirmó.

González Colón reiteró que está abierta al diálogo y a trabajar una nueva medida que atienda las deficiencias identificadas en la legislación vetada.

“Siempre hay disposición. Y por eso estoy enumerando las áreas específicas en las que hay que atenderlas al momento de poder aprobar una legislación de esa magnitud. Yo anticipo que este será uno de los proyectos que volveremos a radicar”, sostuvo la gobernadora.

Las expresiones de la gobernadora se dieron tras una visita a la Planta de Filtros Sergio Cuevas Bustamante en Trujillo Alto, como parte de las acciones bajo la declaración del estado de emergencia respecto a la infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.