DE convoca reuniones con proveedores de Educación Especial de cara al regreso a clases

El secretario del Departamento de Educación (DEPR), Eliezer Ramos Parés, comenzó una serie de reuniones con los proveedores de Remedio Provisional de cara al inicio de clases programado para el 13 de agosto. El objetivo de estas tres reuniones es escuchar las inquietudes de los proveedores y asegurar que los servicios a los estudiantes de Educación Especial se brinden sin interrupciones.

Ramos Parés destacó públicamente que este año escolar, la agencia contará con una asignación recurrente de $102 millones de dólares en fondos estatales para Remedio Provisional. Este incremento permitirá que el flujo de pagos a los proveedores sea ágil y sin contratiempos, garantizando que los servicios y terapias no se vean interrumpidos durante el año escolar.

Este aumento en el presupuesto supera el monto de $22 millones asignados inicialmente.

“Nuestros estudiantes son la razón de ser de nuestro trabajo en el Departamento de Educación y, en particular, los de Educación Especial cuentan con una atención especial de mi parte. Siempre he estado abierto al diálogo con los proveedores, conscientes de que los servicios no pueden suspenderse. Todos debemos remar en la misma dirección para el beneficio de los estudiantes. Estas reuniones buscan precisamente fomentar el diálogo, el trabajo en equipo y la colaboración, poniendo siempre a los estudiantes por encima de otras consideraciones”, expresó Ramos Parés.

El titular de Educación también indicó que los pagos a los proveedores están al día y que ya se han iniciado los trámites para la firma de los contratos correspondientes al nuevo año escolar.

Además, algunos proveedores han solicitado una revisión de tarifas, un proceso que ya está en curso, aunque el Secretario destacó que no puede completarse dentro del mismo año escolar, ya que requiere un análisis basado en un estudio de mercado actualizado que refleje las condiciones económicas vigentes y permita establecer tarifas que respondan de manera justa y sostenible al contexto actual.

La última revisión de tarifas se realizó en el año 2022, cuando se aprobaron aumentos que incluyeron, entre otros, el pago por concepto de transportación diaria para el especialista.

Considerando que han transcurrido tres años desde ese ajuste y los cambios en el panorama económico, el DEPR comenzó un nuevo proceso de revisión tarifaria. Este proceso se diseñará para aplicar de forma uniforme a todos los proveedores que ofrecen servicios bajo la Secretaría de Educación y el Remedio Provisional, con el objetivo de continuar garantizando servicios adecuados y sostenibles para los estudiantes.