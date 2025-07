VIDEO: Expulsan a boricua de Walmart en Ohio tras rechazarle su Real ID

La creadora de contenido boricua Taty Rivera, mejor conocida en redes sociales como “Cucitura Room”, denunció este jueves que fue expulsada junto a su familia de una tienda Walmart en Ohio, Estados Unidos.

Rivera indicó que, al presentar su identificación para comprar vinos, el personal del establecimiento la rechazó por tratarse de un documento emitido en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Me pidieron una identificación (Real ID) y están diciendo que, por ser un documento de Puerto Rico, no está hecho por los Estados Unidos ¿Ustedes pueden creerlo? No aceptaron la identificación", comenzó diciendo Rivera en un video publicado en la plataforma TikTok.

Y añadió: “Terminaron botándome de la tienda […] La cajera le dijo a mi hermano que la identificación no era válida porque, según la política de Walmart, no aceptan identificaciones emitidas fuera de Estados Unidos. Yo le respondí: ‘¿Cómo que no, si Puerto Rico es parte de Estados Unidos?’ y ella me dijo que no”.

La influencer señaló, además, que la trabajadora se burló de ellos. También, indicó que se comunicó con la gerente de la tienda para presentar una queja formal, pero esta no le ofreció ninguna solución y respaldó la decisión del personal.

“Ella estaba riéndose... bien burlona”, sostuvo Rivera. “Yo llamé a la gerente (porque) no voy a permitir que nos discriminaran, pero ella defendió a la empleada” abundó.

De la misma forma, detalló que el personal los amenazó con llamar a las autoridades.

PUBLICIDAD

“La empleada, que se estaba burlando y riendo, terminó llorando y dijeron que iban a llamarme a la policía. No lo hicieron porque sabían que estaban mal [...] La gerente se alteró tanto que, todos (los que me acompañaban) pensaron que ella iba a darme (un golpe)”, precisó.

Rivera tildó a Walmart de “racistas”.

“Lo que nos hizo esa muchacha fue discrimen”, recalcó

Según el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), el Real ID es una tarjeta de identificación que cumple con los requisitos federales establecidos por la Real ID Act de 2005.

Se diferencia del documento regular porque lleva una estrella dorada en la esquina superior derecha, lo que indica que es válida para fines federales como viajes domésticos y acceso a instalaciones federales.