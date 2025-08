Unifican horario para venta de alcohol en Isla Verde

El alcalde de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau firmó el jueves enmiendas al Código de Orden Público que extienden a Isla Verde las disposiciones vigentes desde 2014 en todo el municipio sobre el horario de venta de bebidas alcohólicas.

“Estas modificaciones no tienen otro propósito que el de velar por la seguridad de nuestra gente. Durante los últimos meses, hemos visto un aumento en incidentes violentos y en situaciones que afectan la paz de los residentes y visitantes de Isla Verde”, dijo Aponte en declaraciones escritas.

La firma de las enmiendas se realizó en compañía de residentes de Isla Verde, la Legislatura Municipal, la Policía Municipal y la Policía Estatal. Estas enmiendas modifican los Artículos 1.05 y 2.04 del Código de Orden Público, el primero sobre definiciones y el segundo sobre el horario de venta de bebidas alcohólicas.

Las enmiendas fueron aprobadas tras una vista pública celebrada el lunes, 21 de julio, en el Hemiciclo de la Legislatura Municipal de Carolina, donde los ciudadanos tuvieron la oportunidad de presentar sus ponencias. En total, se recibieron 138 ponencias orales y escritas, de las cuales un 73.2 por ciento fue a favor de las enmiendas.

Con la firma, el horario para la venta de bebidas alcohólicas en Isla Verde queda unificado al del resto de Carolina. Los establecimientos comerciales autorizados podrán operar de domingo a jueves desde las seis de la mañana hasta las doce de la medianoche. Los viernes y sábados podrán operar desde las seis de la mañana hasta la una de la madrugada, incluyendo la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Si el lunes es feriado, podrán operar desde las seis de la mañana del domingo anterior hasta la una de la madrugada del lunes.

Sin embargo, la medida establece excepciones. Los hoteles, estén o no ubicados dentro de una zona turística, podrán continuar con la venta o expendio de bebidas alcohólicas a sus huéspedes para consumo dentro del hotel. También están exceptuados los restaurantes y centros de convenciones, aunque estos no podrán vender ni servir bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. Las farmacias, supermercados y gasolineras también están exentas de esta regulación, siempre que la venta de bebidas alcohólicas no sea para consumo en el lugar.

Las enmiendas también aumentan la multa administrativa para los dueños de establecimientos comerciales que violen el horario establecido por el Código de Orden Público. La administración municipal indicó que esta medida busca fortalecer los esfuerzos de seguridad pública en Isla Verde.

El alcalde explicó que la decisión surge en respuesta directa a reclamos de los residentes del sector, quienes solicitaron mayor orden y tranquilidad ante el aumento de incidentes violentos y situaciones que alteran la paz.

“En lo que va del 2025, nuestra Policía Municipal en coordinación con la Policía Estatal ha ocupado 11 armas de fuego, 485 municiones, 19 cargadores y ha tenido 308 intervenciones relacionadas a sustancias controladas. Como alcalde, no puedo quedarme de brazos cruzados ante esa realidad. Mi compromiso es con la vida, con la tranquilidad y con la sana convivencia”, añadió Aponte.

Indicó además que esta unificación del Código de Orden Público representa una herramienta adicional para reforzar la seguridad y garantizar que cada familia en Isla Verde se sienta protegida.

“Hoy, le devolvemos a los vecinos de Isla Verde la tranquilidad que merecen. Quiero dejar claro que esta medida no pretende penalizar a los comerciantes, sino promover la responsabilidad compartida en la construcción de un entorno seguro y ordenado. Los dueños de negocios son aliados de esta Ciudad y parte esencial de nuestro desarrollo económico, pero también sabemos que el equilibrio entre la actividad económica y la seguridad ciudadana es indispensable”, expresó el Primer Ejecutivo.

El alcalde reiteró que el municipio cuenta con un plan de seguridad efectivo que cubre no solo a Isla Verde, sino a toda la ciudad de Carolina. La enmienda al Código de Orden Público refuerza esta estrategia de seguridad con un marco legal que permite atender con mayor eficiencia los incidentes reportados.

Aponte agradeció a los residentes de Isla Verde por su participación activa en el proceso de vistas públicas y por haber levantado su voz para reclamar mayor orden. Destacó que la colaboración ciudadana fue clave para materializar la medida y devolverle a la comunidad la tranquilidad que, según afirmó, tanto merece.