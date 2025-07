Trump admite que Epstein “robó” empleadas jóvenes de Mar-a-Lago

El presidente de Estados Unidos Donald Trump reconoció que Jeffrey Epstein “robó” jóvenes que trabajaban en el spa de Mar-a-Lago, lo que habría provocado el distanciamiento entre ambos. Estas nuevas declaraciones incrementaron la polémica actual.

Durante la entrevista, también sugirió que una de ellas fue Virginia Giuffre, quien años después se convirtió en una de las principales denunciantes por trata sexual en la red encabezada por Epstein y Ghislaine Maxwell.

Nuevas declaraciones de Trump sobre Epstein

En entrevista con los medios, Trump reconoce que Epstein “robó” mujeres que trabajaban en el spa de Mar-a-Lago. Este hecho había sido la causa por la cual la relación entre ambos personajes llegó a su fin y el presidente le prohibió la entrada a su complejo.

“Gente que trabaja en el spa, y otras personas venían a quejarse: Este tipo se está llevando a gente del spa. Yo no sabía eso. Y cuando me enteré, le dije: Escucha, no queremos que te lleves a nuestra gente, sea del spa o no del spa. (...) Él estuvo de acuerdo. Pero no mucho tiempo después, lo hizo otra vez. Y le dije: fuera de aquí”, mencionó.

Después de estas declaraciones, uno de los reporteros preguntó si una de las empleadas que Epstein “robó” era Virginia Giuffre, que en aquel entonces trabajaba como asistente en el club de golf Mar-a-Lago. “Creo que trabajaba en el spa. Creo que sí. Creo que era una de las personas. Él se la llevó”, respondió.

Virginia Giuffre fue una de las principales denunciantes en el caso de Jeffrey Epstein. Declaró haber sido víctima de trata sexual cuando era menor, reclutada por Ghislaine Maxwell a los 17 años y forzada a mantener relaciones con figuras poderosas. Su testimonio impulsó investigaciones clave y acuerdos legales.

En redes sociales, sus declaraciones fueron cuestionadas debido a que Trump tenía conocimiento del comportamiento de Epstein con las mujeres jóvenes.