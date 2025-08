Proyecto del Normandie genera nuevas denuncias por contradicciones del municipio

Aunque no ha habido avances sustanciales en la construcción del proyecto turístico propuesto por Normandie OZ, LLC en los terrenos colindantes al antiguo hotel Normandie en San Juan, el urbanista Pedro Cardona Roig alertó sobre contradicciones por parte del municipio de San Juan.

El activista sostuvo que, recientemente, el alcalde Miguel Romero reconoció públicamente que el proyecto no es deseable.

“Están las declaraciones que dio el alcalde Miguel Romero Lugo en Radio Isla [...] donde él dijo que él se ha dado cuenta que ese proyecto del Normandie no es un proyecto deseable para este lugar”, afirmó Cardona Roig en entrevista con Metro Puerto Rico.

Según explicó, Romero incluso declaró que, de no estar obligado por ley a proteger la estructura por ser patrimonio histórico, ordenaría su demolición.

Las expresiones del acalde de San Juan fueron dichas en el podcast Urbitra, donde indicó que “Si fuese por mí, eso no fuese edificio histórico, yo lo hubiese expropiado, lo hubiese mandado a derrumbar y allí había una gran ventana al mar o algo para que la gente hiciera yoga y pasearan por allí. Eso es la opinión de Miguel Romero. No es la posición institucional del municipio, la posición institucional es otra. Primero porque el deseo de Miguel Romero no se puede hacer realidad porque la ley dice que es un edificio histórico. Hay que preservarlo. Aunque para mí eso es un estorbo horrible”.

No obstante, el urbanista criticó esa postura por considerarla contradictoria con las acciones municipales.

“(Pero) El contrato de arrendamiento de las propiedades del municipio no tiene nada que ver con la remodelación del edificio histórico. Entonces, esa dualidad de posición de parte del municipio surgió en estos días y me llamó la atención”, sostuvo Cardona Roig.

Además, señaló que recientemente el Tribunal de Apelaciones declaró no ha lugar un recurso presentado por el colectivo Escambrón Unido, al determinar que los demandantes no tienen legitimación activa bajo la ley vigente.

“Eso se basa en las enmiendas que se hizo a la ley bajo Luis Fortuño, que tú tienes que ser un colindante inmediato de la propiedad. Y pues, un usuario del parque no es un vecino colindante”, explicó.

El urbanista también denunció problemas de salud ambiental recientes en el área. Aseguró que Normandie OZ busca retirar una estación de bombas ubicada cerca del estadio Sixto Escobar, que sirve a sectores como Puerta de Tierra y el Viejo San Juan.

“En ese lugar se ha concentrado una cantidad de excreta y residuos biológicos. Y si tú pasas por allí, la peste desde que pasas por el Paseo Caribe hasta llegar al Normandie es brutal”, advirtió.

Según dijo, la situación se agravó tras lluvias repentinas ocurridas el domingo previo a la entrevista, lo que provocó un desborde del sistema de drenaje.

“Hay una descarga que salió al mar [...] y todo acabó en la Peña del Perro y toda esa área”, concluyó.