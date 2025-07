Zar de Energía exige explicaciones a New Fortress tras bloqueo de muelle en San Juan

New Fortress

Una carta enviada por el zar de energía, Josué Colón, exige explicaciones a New Fortess Energy (NFE), sobre la deuda de la empresa con la compañía de remolcadores Edison Chouest Offshore.

Lee también: Denuncian que muelle de New Fortress Energy en San Juan está bloqueado

PUBLICIDAD

Así lo dejó saber el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Aponte, quien indicó que respalda la comunicación enviada por el funcionario.

“Agradecemos al ingeniero Josué Colón por la carta que envió a la empresa New Fortress Energy luego de nuestro planteamiento asociado con el bloqueo de los muelles A y B de Puerto Nuevo, exigiendo a los ejecutivos de NFE que confirmen o nieguen las alegaciones de impago y estado operacional de la terminal, que emitan una explicación detallada sobre cómo garantizarán entregas ininterrumpidas de gas licuado a las unidades de San Juan 5 y 6 y los generadores temporeros”, señaló Aponte.

En su carta de 3 páginas, el Zar de Energía afirmó que “el incidente pone en riesgo la confiabilidad energética de Puerto Rico”. Además, dio un plazo hasta hoy, martes a las 5 de la tarde para que NFE haga entrega de la información solicitada.

El también presidente de la Comisión de Asuntos Federal y de Veteranos denunció ayer, lunes, que los muelles A y B de la bahía de San Juan, la cual opera NFE, fueron boicoteados por remolcadores de la compañía Edison Chouest Offshore, ante una deuda millonaria por parte de la empresa de gas natural licuado, dejando así inoperante esta facilidad.

El 15 de julio, la Comisión de Asuntos Federales y de Veteranos de la Cámara Baja empezó una investigación sobre todo lo relacionado al contrato otorgado por la Autoridad de Puertos a la empresa NFE para usar, de manera exclusiva por 20 años, los muelles A y B ubicados en el área de Puerto Nuevo.

Sobre esta denuncia, el gobierno de Puerto Rico no tiene información. La oficina de prensa de la Autoridad de los Puertos indicó a Metro Puerto Rico que como el muelle está en manos de New Fortress Energy, la corporación no tiene información sobre el supuesto bloqueo de la facilidad portuaria. Las preguntas fueron referidas al operador privado o a la Guardia Costanera.