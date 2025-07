¿Tienes luz? Relevos de carga dejan a miles de clientes a oscuras

La empresa LUMA Energy advirtió a través de sus redes sociales sobre relevos de carga que se están reportando en horas de la tarde del martes y que afectan a varios sectores.

Según indicó LUMA a través de la red social X (antes Twitter), los relevos se carga se están dando debido a deficiencias en el área de generación que maneja Genera PR.

“Están ocurriendo relevos de carga debido a deficiencias en la generación. Esto significa que algunos clientes podrían experimentar interrupciones en el servicio. Aunque no somos responsables de la generación, seguimos en constante comunicación con las empresas generatrices para minimizar el impacto en los clientes.Mantente informado a través de nuestras redes sociales para más actualizaciones”, publicó LUMA Energy.

A través de su portal en la web, LUMA Energy, reporta que a las 6:40 de la tarde del martes, un total de 46,364 clientes se encuentran sin servicio eléctrico.

¿Cuáles son los sectores afectados?

Arecibo: 13,399

Bayamón: 6,745

Caguas: 36

Carolina: 264

Mayagüez: 15,130

Ponce: 10,512

San Juan: 278

El relevo de carga se lleva a cabo al mismo tiempo en que ciudadanos realizan una manifestación en la zona de Hato Rey repudiando a las empresas privadas que están a cargo del sistema eléctrico en la isla.

Entre los portavoces del evento estuvo el líder comunitario Juan Camacho, de Toabajeños en Defensa del Ambiente, quien recordó que la convocatoria no surgió de una sola causa, sino de una acumulación de eventos recientes que evidencian, a su juicio, el colapso del modelo energético privatizado.

“Ahora es que es. Para afuera LUMA , Genera y New Fortress. (...) Son tres factores. Uno, el chantaje del New Fortress, diciendo que si no le pagaban, dejaban la isla sin electricidad”, comenzó Camacho.

Según explicó, la protesta también respondió a la carta que el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Josué Colón envió para iniciar el proceso de cancelación del contrato de LUMA. Aunque Camacho expresó escepticismo sobre su impacto, consideró que fue un catalizador para la movilización.