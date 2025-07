Anuncian expansión de planta de ABB en Arecibo con inversión de 30.5 millones de dólares

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer Aidyn González Colón anunció el martes la expansión de la planta de ABB en Arecibo, con una inversión de 30.5 millones de dólares que permitirá la creación de 90 nuevos empleos especializados en el área de manufactura.

“Es con gran satisfacción que anunciamos hoy que ABB ha decidido aumentar su presencia manufacturera en Arecibo, con una inversión multimillonaria que creará 90 empleos especializados, aumentando su plantilla a más de 400 empleados para finales de 2026”, expresó González Colón en declaraciones escritas.

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Reichard, indicó que la inversión incluye la adquisición de maquinaria, equipo y mejoras de infraestructura, y que 12 millones de dólares provendrán del Fondo de Incentivos Económicos de Puerto Rico.

“Desde el primer día, nos activamos para transformar los retos en oportunidades y no hemos parado de promover a Puerto Rico como el mejor destino de relocalización para las industrias de manufactura especializada”, destacó Negrón Reichard en declaraciones escritas.

ABB, con sede en Zúrich, Suiza, cuenta con presencia en más de 100 países y aproximadamente 110,000 empleados. En Puerto Rico, se dedica a la manufactura de productos eléctricos y de automatización utilizados en sectores como la energía y la industria comercial.

Luis Galiano, gerente de las plantas de ABB en Arecibo y Vega Alta, sostuvo que la expansión responde a la demanda de sus clientes y fortalece la estrategia local de la compañía.

La empresa adquirió GE Industrial de Puerto Rico en 2018 y desde entonces ha ampliado su capacidad de producción en ambas localidades.

Tubería vieja, falta de mantenimiento y procesos manuales son parte de los causantes de la crisis de agua, según gobernadora

La gobernadora Jenniffer Aydín González Colón dijo el martes que las tuberías viejas, la falta de mantenimiento, sistemas manuales y las roturas de contratistas privados son los responsables de los problemas con el servicio de agua potable en varios municipios.

“Ha habido demasiadas situaciones que afectan el servicio de agua potable en Puerto Rico. Debemos recordar que la mayoría de todas estas instalaciones no se les ha dado mantenimiento por los múltiples años. No voy a entrar a adjudicar responsabilidades. La realidad es que el mantenimiento de muchas de estas tuberías, que llevan mucho más de 30 años, en algunos casos, estamos empezando a ver cómo empiezan a afectarse”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

“Y esta semana tenemos nuevamente otra reunión. Tuvimos reunión hoy en Fortaleza con el equipo de Acueductos y la tendremos nuevamente el jueves para ver dónde estamos en cada uno de los pueblos. Yo creo que esa notificación, el tiempo, el que la gente sepa, es vital. Y tenemos el problema que tenemos: esto no es electrónico, no es como que tú puedas saber ‘estas son las áreas que tengo desconectadas’. Muchas cosas requieren enviar una brigada al sitio a revisar si la válvula está abierta, si no está abierta. Y eso, pues, conlleva un sistema que no tuvo mantenimiento por muchos años. Esas son inversiones que hay que hacer, y de hecho, esa es la reunión que estoy pidiendo, que se me diga cómo podemos optimizar el sistema para tener data real time, en tiempo real, de cada una de estas roturas o averías”, añadió.

Cuestionada sobre si le va a pedir la renuncia al presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, contestó: “En este momento, yo quiero que la gente tenga agua y yo me tengo que enfocar en que se resuelva el problema. ¿Que nosotros vamos a evaluar a todo el mundo? Claro que voy a evaluar a todo el mundo, pero yo necesito que la gente tenga agua. Y lo importante en este momento es que las 3,000 y pico de familias que en la zona metropolitana todavía no tienen conexión, la tengan”.

González Colón sostuvo que los números provistos por los funcionarios de la AAA reflejan que, a eso de la una de la tarde del martes, quedaban 3,698 abonados sin servicio en la zona metropolitana de San Juan.

En cuanto a los problemas de comunicación de los directores regionales con los alcaldes y la falta de experiencia que demuestran en el manejo de la situación, González Colón indicó que, por ejemplo, el director regional de San Juan, Luis González Traverso, fue removido de su cargo.

“Hay, como todo, hubo cambios. Hay personas que se han jubilado, hay personas que se han retirado y hay otras personas que se han colocado a dirigir las áreas. Y a base del trabajo que se ha hecho —de hecho, hay personas que se nombraron nuevas que se removieron y se cambiaron—. Porque aquí no es porque seas nuevo, es que sepas hacer el trabajo y que sepas responderle al pueblo de Puerto Rico. De hecho, había una persona en San Juan y se cambió la semana pasada por una persona nueva. ¿Por qué? Porque tenemos que enfocarnos en que se haga el trabajo. A mí no me interesa quién sea el que esté en el puesto, tiene que resolverle a la gente. Y yo he estado personalmente en comunicación con el alcalde de San Juan”.

También mencionó que evalúa activar a la Guardia Nacional para ayudar con los oasis.

“Si fuera necesario para proveer el servicio de agua a través de unos tanques. Ya estoy informada sobre los costos. Estamos verificando, obviamente. Ya se restituyó el servicio al 98 por ciento de los clientes, así que yo tengo también que evaluar cuánto, cómo me sale más económico darle agua a la gente, si es a través de la Autoridad o a través de la Guardia Nacional. Así que todo eso se está discutiendo”.

Finalmente, al preguntársele si la situación con la AAA abriría la puerta a una Alianza Público Privada, la gobernadora expresó:

“Esa es la pregunta de los 100,000 chavitos. Porque ya Puerto Rico tuvo la experiencia con Ondeo. Ustedes recordarán que hubo una alianza público-privada hace unos años atrás que no funcionó, ¿verdad? Que fue en el caso de Ondeo, al punto que regresó al gobierno de Puerto Rico. Yo no he tenido sobre la mesa ni intenciones de privatización, ni propuestas de privatización, ni de Alianza Público Privada para el sistema de agua. Nosotros vamos, como parte de las reuniones que vamos a tener este jueves, a ver cuál es el sistema, cuáles áreas van a requerir mantenimiento, cuánto cuesta. Hay muchos fondos federales que están todavía en trámites de autorización, en permisos para reparaciones de plantas existentes. Así que ese es el estatus que estoy pidiendo y que me deben estar haciendo una presentación formal”.