Alcalde de San Juan truena contra falta de comunicación con la AAA

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, denunció que la comunicación con el director regional de la zona metropolitana de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) es “inexistente” y denunció que no hay coordinación de parte de la agencia para mantener al tanto sobre la situación a la administración municipal.

Romero, señaló en conferencia de prensa que ha podido comunicarse con la gobernadora Jenniffer González y con el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González, sin embargo, la comunicación ha sido “inexistente” con el director regional de la zona metropolitana.

“A nivel de región la comunicación ha sido inexistente, los planes de trabajo no se me han presentado y no ha habido una coordinación eficiente con el Municipio de San Juan, la primera coordinación que tiene que haber es generar expectativa, si me dicen que vamos a estar sin agua hasta el viernes, crean que voy a tomar acción”, expresó Romero.

Del mismo modo, el alcalde señaló que en la región metropolitana, la AAA, no ha realizado sus debidas labores, ante diversos factores que afectan el servicio de agua en la capital.

“Tienen que reorganizarse, tienen que responder. Aquí lo que ha ocurrido, porque también la información no fluye, es que San Juan se nutre de diversos sistemas. Está Sergio Cuevas, Carraízo, el superacueductos, tienes que monitorear los tanques para en casos que tengan fluctuaciones, puedan hacer ajustes”, fue parte de lo que denunció el alcalde de San Juan.

Romero también señaló que el equipo de la región metropolitana que este tipo de problemas nunca habían ocurrido con el equipo que salió de la AAA tras el cambio de administración a principios de este año.

En el día de ayer, el alcalde de la capital declaró un estado de emergencia ante la crisis que se vive con el servicio de agua potable.

La medida permitirá al Municipio movilizar recursos de manera inmediata, adquirir equipos y contratar servicios para atender directamente a miles de residentes que llevan semanas sin acceso confiable a agua potable. Según indicó Romero Lugo, las fallas han afectado no solo a familias en sectores residenciales, sino también a centros de cuido, hogares de ancianos, instalaciones municipales y comercios.

“El servicio de agua es una necesidad esencial y básica, no un privilegio. Lo que está ocurriendo en San Juan es inaceptable”, expresó el alcalde en declaraciones escritas. “Hoy declaramos un estado de emergencia para actuar con urgencia, responsabilidad y con todo el peso de las herramientas legales y administrativas disponibles para apoyar las comunidades afectadas”, agregó.

Entre las medidas autorizadas por la orden ejecutiva se incluyen el uso de camiones cisterna, la creación de oasis fijos y rutas móviles para suplir agua en sectores sin servicio, así como atención directa a casos críticos como residencias de personas encamadas y hogares de adultos mayores.

Además, el director de Finanzas Municipales podrá incurrir en gastos de hasta un 10% del presupuesto de funcionamiento para cubrir necesidades relacionadas con la emergencia, tales como la compra de equipos, alquiler de vehículos especializados y contratación de servicios.

La situación se ha agravado tras la avería de una tubería principal de 54 pulgadas que transporta agua desde la represa Carraízo, afectando a comunidades completas durante las últimas tres semanas.

El Municipio exhortó a los residentes a reportar casos críticos al (787) 480-2020. Los oasis continuarán ampliándose conforme se identifiquen más sectores sin servicio.