Urgen respaldo a albergues ante aumento de feminicidios

Ante el repunte en casos de feminicidios en Puerto Rico, la directora ejecutiva del albergue Casa de la Bondad, Gloria Vázquez Meléndez, hizo un llamado urgente a toda la sociedad para respaldar a los albergues de emergencia que acogen a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica.

La exhortación llega tras el asesinato reciente de Vilmarie Torres Rodríguez en Guayanilla y el de Keyshla Rivera Ocasio en Vega Alta, elevando a 13 el total de feminicidios reportados este año en la isla.

“Los feminicidios que han sacudido a nuestro país en los últimos días no son solo noticias trágicas. Son historias de mujeres que ya no están, y que quizás pudieron ser salvadas si hubiésemos llegado a tiempo”, afirmó Vázquez Meléndez. Añadió que la violencia doméstica muchas veces comienza con control emocional y aislamiento, y se agrava cuando la sociedad opta por callar o no intervenir.

Casa de la Bondad, ubicado en el área este de Puerto Rico, ofrece refugio y servicios integrales a mujeres y sus hijos que huyen de situaciones de violencia. Su directora destacó que estos espacios pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, al ofrecer apoyo psicológico, legal y emocional que empodera a las sobrevivientes para rehacer sus vidas.

“He sido testigo de mujeres que, con miedo, pero también con determinación, buscaron ayuda. Hoy viven libres, criando a sus hijos con dignidad”, afirmó.

Vázquez Meléndez subrayó que la lucha contra la violencia de género debe ser una causa común. “No todos podemos hacer todo, pero todos podemos hacer algo. Ese algo puede salvar una vida”, concluyó, exhortando a la ciudadanía a apoyar los albergues y denunciar los signos de abuso.

Para más información sobre los servicios de Casa de la Bondad o para solicitar ayuda, se puede llamar al (787) 852-7265 o escribir a administración@casabondad.org.

Feminicidios en el 2025

El primer feminicidio del año ocurrió en Carolina el 27 de enero cuando fue asesinada a balazos la bailarina Jada Waldman, de 28 años de edad. La Policía lo catalogó como feminicidio tras las autopsias el 2 de febrero. El autor, José Rosa Rodríguez, quien convivía con ella en la urbanización Villa Fontana, presentaba un tiro de contacto compatible con un suicidio y las heridas de ellas fueron a distancia.

El 8 de febrero fue asesinada en su residencia en Caguas, Camille Vilmeray Menéndez, a manos de su pareja, Francisco Rivera Veve. La víctima le manifestó al asesino que quería separarse luego de cuatro años de convivencia, lo que habría desatado una discusión que culminó con el feminicidio. El feminicida se suicidó con el arma para la cual poseía licencia.

Mientras que el 16 de febrero, se reportaron dos feminicidios. El primero es el caso de Lisalee Escalante Espada, de 28 años, quien recibió un disparo mientras se marchaba en el vehículo de una amiga. Por el caso se arrestó a Luis David Rodríguez Vázquez, quien era su pareja desde hace 10 meses y es el principal sospechoso.

Ese mismo día, en Villalba, se encontró el cuerpo sin vida de Mildred Beatriz Colón Bonilla de 50 años, quien fue asesinada por su esposo Luis Santiago Alvarado, quien confesó los hechos. Estos tenían alrededor de 30 años de relación.

El 15 de marzo se registró el quinto feminicidio, cuando Rebecca Rivera López, fue asesinada en Bayamón. Esta fue encontrada en la cama con un herida de bala, su pareja también fue encontrado muerto en la escena, luego de quitarse la vida.

El sexto feminicidio se registró el 6 de abril en Adjuntas, Caroline Beau, falleció a manos de su exesposo quien se dio a la fuga, pero posteriormente fue arrestado por las autoridades.

Solo 10 días después, el séptimo feminicidio se reportó en San Juan, Johanna Ortiz Simón fue asesinada por su exesposo, este confesó los hechos.

El 23 de abril, Eliset Torres Román, fue asesinada siendo el octavo feminicidio del año, en esta ocasión ocurrido en Hatillo. Su esposo Javier Soto Ruiz se suicidó en la escena.

En Salinas, el 12 de junio se registró el noveno feminicidio del año, Linda Mariett Ledee Díaz, también fue asesinada por su pareja quien se suicidó.

El décimo feminicidio ocurrió el 17 de junio, allí Ramona Umpierre Vázquez, falleció a manos de su pareja en Ponce. Este falleció en el momento en que estaba siendo arrestado.

A principios de julio se registró el undécimo feminicidio, Keitshalys Rodríguez Figueroa falleció en Peñuelas a manos de su expreja, quien también se quitó la vida. Este le había indicado a un amigo que realizaría un acto por el cual debían estar pendientes.

Tan reciente como el 24 de julio se registró el duodécimo feminicidio, en esta ocasión en Vega Alta. Keyshla Rivera Ocasio, de 30 años, presuntamente fue asesinada por su pareja, Argenis Carrión Santos, un veterano de 34 años.

Dos días más tarde, ocurrió el decimotercer feminicidio íntimo. Vilmarie Torres Rodríguez, de 40 años, fue asesinada por su pareja, Alberto Luis Irizarry Mercado, de 43 años, en Guayanilla. El hombre se privó de la vida.

¿Dónde buscar ayuda por violencia de género en Puerto Rico?

* Coordinadora Paz para la Mujer: 787-281-7579, 787-777-0378

* Línea de Ayuda 939-CONTIGO (24 horas) - 939-266-8446

* Línea de apoyo “Community Alliance for Integrated Sevices to Victims” (Proyecto CAISS, 24 horas)- 939-255-9800

* Línea de apoyo Hogar Nueva Mujer (24 horas)- 787-202-4634

* Línea de apoyo Proyecto Matria (24 horas)- 787-489-0022

* Línea de orientación legal para sobrevivientes de violencia de género de la Casa Protegida Julia de Burgos (de martes a jueves de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.)- 939-301-0525

* Oficina de la Procuradora de las Mujeres: Línea de emergencia: 787-722-2977 Línea de emergencia fuera del área metro- 1-800-981-9676 San Juan- 787-721-7676