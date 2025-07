Desde el Residencial Quintana hasta una copa mundial: jóvenes puertorriqueños brillan en el fútbol inclusivo

Desde las canchas del Residencial Juan César Cordero, mejor conocido como Quintana en Hato Rey, hasta el escenario mundial del fútbol inclusivo. Así ha sido el inspirador trayecto de los jóvenes atletas Omar Quiñones y Diego Maldonado, quienes junto al asistente técnico Benjamín “Pito Cornflakes” Martínez, representarán por primera vez a Puerto Rico en la prestigiosa Copa Internacional Genuine, un evento global que reúne a atletas con discapacidad intelectual.

Ambos jugadores, de 18 años, forman parte del equipo de Special Olympics Puerto Rico (SOPR) que viajó esta semana a Houston, Texas, para participar en el torneo avalado por federaciones internacionales. La competencia incluye a 40 equipos de 23 países, muchos afiliados a clubes de renombre como FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter de Miami y Tigres de la UNAM, entre otros.

PUBLICIDAD

“Me siento muy orgulloso. A veces pienso en mi ‘yo’ de cuando era pequeño y siento que ese ‘yo’ estaría muy feliz de verme llegar hasta aquí”, compartió emocionado Omar Quiñones, defensa central del equipo. Su incursión en el fútbol comenzó a los nueve años, gracias a la insistencia de su vecino y actual compañero de equipo, Diego Maldonado.

“Diego iba todos los días a casa y me invitaba a jugar fútbol en el campo de Quintana. Al principio no me atrevía a salir del apartamento, pero él insistía tanto que terminé pidiéndole permiso a mami y fui. Recuerdo que la primera vez jugué con unos tenis que no eran ni de fútbol”, recordó Quiñones.

Por su parte, Maldonado, quien se desempeña como mediocampista y portero, expresó sentirse honrado por esta oportunidad única. “Llevar a Puerto Rico en el pecho me parece algo espectacular. No todo el mundo tiene esta oportunidad y por eso daré lo mejor de mí para demostrar que en Puerto Rico también se juega buen fútbol y podemos llegar más lejos de lo que la gente piensa”.

El esfuerzo y la disciplina de estos jóvenes ha sido respaldado por la Academia Quintana de Fútbol, aliada de SOPR, donde entrenan futbolistas con discapacidad intelectual que participan activamente en la programación de la organización.

“Ellos reflejan lo mejor de nuestra juventud. Aportan, luchan por sus sueños y se mantienen comprometidos con su comunidad. A través de SOPR podemos seguir rescatando más jóvenes prospectos para que también tengan esta oportunidad”, afirmó Martínez, quien entrena a ambos desde niños y ahora funge como asistente del dirigente Mike López.

Puerto Rico debutará en la Copa este martes, 29 de julio, cuando se enfrente al Club Querétaro de México a las 7:30 p.m.