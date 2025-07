Rechazan reclamo multimillonario de bonistas de la AEE

La campaña “No Más Aumentos a la Luz” catalogó este jueves como “absurdo y abusivo” el nuevo reclamo de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en la en la vista celebrada ayer en el Tribunal Federal en la que insistieron se les pague primero y en efectivo unos $3.7 mil millones de dólares por concepto del uso de ingresos netos generados desde que la corporación pública se acogió al Título III de la Ley PROMESA.

Lee también | Jueza Swain solicita atender reclamos administrativos de bonistas de la AEE

PUBLICIDAD

Maritza Maymi, portavoz de la campaña e integrante del Sierra Club, expresó: “Los bonistas de la AEE quieren pintarse como víctimas, reclamando unos fondos hipotéticos, que según ellos fueron generados en los peores años del sistema eléctrico, en el mismo periodo del impacto del huracán Irma y María, donde estuvimos meses sin luz y que todavía hoy sigue sin funcionar bien”.

“Ignorando intencionalmente también el riesgo que asumieron voluntariamente al comprar bonos chatarra, sabiendo que la AEE estaba quebrada”, agregó.

Por otro lado, Zoe Negrón, experta en procedimientos de quiebra bajo PROMESA, detalló que durante la vista los abogados de los bonistas alegaron que el uso de esos fondos sin su consentimiento constituye una “toma” de propiedad que viola la Constitución federal y debe ser compensada en efectivo.

“Ese dinero no existe en las cuentas de la AEE y para colmo los bonistas están pidiendo que se les pague primero y en cash. En un momento dónde estamos pagando la tarifa más alta, no hay dinero suficiente para pagar las pensiones, el país sufre de apagones constantes y los fondos federales no dan para atender las reparaciones que el sistema necesita”, explicó la licenciada.

“Según PROMESA, y el mismo Acuerdo de Fideicomiso de la AEE que rige en estos bonos, los bonistas son los últimos en cobrar, primero que ellos van los jubilados quienes sus pensiones están en la cuerda floja por la insolvencia del sistema. Lo que piden los bonistas es absurdo y la jueza debe detener este abuso”, reiteró Negrón.

PUBLICIDAD

Lee también | Miles se quedan sin luz por culpa de una culebra en Manatí

La próxima vista ómnibus fue pautada para el 10 de septiembre a las 9:30 a.m.

“Detrás de cada dólar que exigen los bonistas hay una amenaza latente de más aumentos por los próximos 50 años. Cerrarán más negocios, las familias tendrán que decidir si comer o pagar la luz, seguirán los apagones, el sistema energético seguirá siendo deficiente y a los jubilados de AEE los condenarán a vivir en la miseria”, concluyó Maymi.