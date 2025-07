Fairmont El San Juan Hotel lanza experiencias culturales inspiradas en la residencia de Bad Bunny

Inspirados en la residencia de Bad Bunny, Fairmont El San Juan Hotel anunció el lanzamiento de una temporada inolvidable de eventos hasta mediados de septiembre.

Además de actividades especiales, el público disfrutar de oportunidades legendarias para tomar fotografías alrededor de la propiedad, una selección musical cuidadosamente curada que se escuchará en todo el hotel y una variedad de experiencias puertorriqueñas, en colaboración con los auspiciadores Johnnie Walker, Bacardí y Veuve Clicquot.

“Estamos listos para ofrecer a nuestros huéspedes momentos memorables que resalten la riqueza cultural, combinando hospitalidad de primer nivel con propuestas que honran el espíritu de la isla.”, dijo José Padín, Gerente General.

Por su parte, Adriana Martínez, Directora de Mercadeo, afirmó: “Nuestro objetivo es diseñar una experiencia inmersiva que permita a locales y visitantes conectarse profundamente con nuestra autenticidad puertorriqueña, destacando las tradiciones que nos hacen únicos.”

The Lobby

The Lobby presenta Cultural Canvas: Pop-Up Edición Residencia, una muestra curada que celebra la creatividad puertorriqueña a través de obras originales de artistas locales influyentes como Bik Ismo, Cheery Viruet, Edwin Anthony, Gavo Netti, Orlando Santiago, entre otros. Esta exhibición estará disponible de julio a septiembre, honrando la identidad y la expresión por medio de una narrativa visual. Además, todos los viernes a domingo, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., se llevará a cabo Lo que Nadie Sabe… It’s Happy Hour, previo al concierto con cócteles temáticos, precios especiales, y un ambiente ideal para comenzar la noche. Para quienes deseen seguir la fiesta desde el 1 de agosto, El After at Chico tendrá lugar posterior a todos los conciertos de los viernes y sábados, a partir de la 1:00 a.m., con ritmos latinos y urbanos. Entradas libres de costo.

El San Juan Beach Club

Vive el mejor ambiente junto a la piscina en El San Juan Beach Club desde la 11:30 a.m., con DJ en vivo desde las 1:00 p.m., cócteles inspirados en el álbum y un estilo vibrante que marca la diferencia. A partir del 1 de agosto, cada fin de semana se transforma en una propuesta única: los viernes, Un Viaje Inolvidable da inicio con melodías icónicas y energía local; los sábados, Debí Tomar Más Cocktails resalta el buen vivir con sabores distintivos y un entorno lleno de estilo; y los domingos, Vueltita por El San Juan Beach Club invita a relajarse bajo el sol caribeño con sonidos y ambiente isleño. Si no te estás hospedando, puedes asegurar tu Day Pass o reservar una cabana a través de ResortPass.

Experiencias adicionales

Además, podrás disfrutar de una variedad de iniciativas dentro de la propiedad. Club Brava presentará after-parties con DJs reconocidos y dos niveles de ambiente animado. Sushi by Bou ofrecerá bebidas artesanales inspiradas en el cantante, karaoke y Omakase en un espacio speakeasy. Meat Market Puerto Rico te invita a comenzar la noche con happy hours, cena antes del concierto y regresar luego para seguir disfrutando de música y una atmosfera sofisticada. Foxwoods El San Juan Casino contará con happy hours, DJs los fines de semana, y exhibiciones de artesanos. La oferta gastronómica incluye Caña, Il Sole Pizzeria, El Bistro y Banyan Tree Grill, cada uno con propuestas culinarias diferentes. En The Shops, se podrá explorar una selección de productos como sombreros de pava en Maison Sérénité, además de servicios de uñas personalizados según la temporada. El Well & Being Spa ofrecerá tratamientos y promociones especiales para residentes locales.