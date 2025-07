PNP arremete contra Pablo José Hernández tras rechazar consulta de estatus

El comisionado residente en Washington D.C., Pablo José Hernández Rivera, descartó respaldar esfuerzos legislativos para atender el estatus político de Puerto Rico, lo que provocó críticas por parte del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, dijo que el funcionario quiere perpetuar el estatus político actual, el cual permitió la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en la Isla.

Esto luego de que el sábado el también presidente del Partido Popular Democrático (PPD) hizo público el contenido de una carta que envió al presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara baja, Víctor Parés Otero, sobre el Proyecto de la Cámara 78, que propone la convocatoria a una Asamblea Constitucional de Status.

“La igualdad de derechos no es un asunto estéril, pero no me sorprende en lo más mínimo esta postura del comisionado residente, quien realmente no tiene ninguna idea novel y lo que pretende es gobernar a Puerto Rico con un refrito del pasado. Quiere condenarnos a vivir bajo la colonia, donde se puede imponer entidades como la Junta de Supervisión. Sencillamente, Hernández sabe muy bien que el tema del estatus político de la Isla le resta muchos votos y decidió rechazar cualquier intento, inclusive de miembros de su propio partido, para tratar de que nuestra gente continúe viviendo en una colonia, la más antigua del mundo”, sentenció el también presidente de la Comisión de Asuntos Federales y de Veteranos de la Cámara.

Dicha pieza legislativa, del expresidente cameral y miembro de la Pava, José ‘Conny’ Varela, busca atender el asunto de la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos.

“El comisionado prefiere ignorar el asunto del estatus, de la desigualdad que vivimos y la falta de poder político hace que nos impongan cosas, para tratar de vender mentiras abstractas al Pueblo. El Pueblo ya trascendió la mentira de lo mejor de los dos mundos, pero aparentemente él no. No queremos la colonia, no queremos la Junta, no queremos que nuestros veteranos no tengan los mismos beneficios que los que residen en los estados, no queremos que nuestras personas con necesidades especiales continúen sin el beneficio del programa del Seguro Social Suplementario”, culminó diciendo Aponte Hernández.

En la misiva, Hernández Rivera le expresó a Parés Otero lo siguiente: “Mi compromiso como comisionado residente es enfocarme en los temas urgentes que afectan la vida diaria de nuestra gente, como el costo de vida y la reconstrucción de nuestra red eléctrica y no perder el tiempo con el estéril debate de estatus”.

“En estos momentos, no puedo apoyar este ni ningún proyecto que busque atender el asunto del estatus político de Puerto Rico”, agregó.