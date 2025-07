Iniciativa recoge fotos de boricuas para acompañar a Deborah Martorell en su viaje al espacio

La empresa de telecomunicaciones Claro Puerto Rico anunció este lunes un proyecto que recopila fotos de puertorriqueños para acompañar a la meteoróloga de “Las Noticias” (TeleOnce), Deborah Martorell, en su próximo viaje al espacio.

Bajo el nombre “Todo Puerto Rico viaja al espacio con Deborah”, la iniciativa permitirá que Martorell lleve consigo imágenes de sus seguidores como parte de su histórica misión.

La entidad indicó a través de un comunicado de prensa que, para participar, las personas deben tomarse una foto haciendo el gesto de “Ok” con la mano izquierda y subirla a: www.claroquevoyalespacio.com

Claro recopilará todas las imágenes en un dispositivo que acompañará a la primera meteoróloga puertorriqueña en su viaje al espacio. Al finalizar la misión, la empresa enviará por correo electrónico a cada participante una copia de su foto, autografiada por Martorell.

“En Claro estamos muy orgullosos de contar con Deborah como una de nuestras embajadoras de marca. Esta oportunidad que Deborah nos brinda de llevar con ella el corazón de Puerto Rico al espacio es un homenaje a todos aquellos que sueñan y trabajan para alcanzar sus sueños”, dijo Enrique Ortiz de Montellano, presidente y principal oficial ejecutivo de Claro Puerto Rico.

Por su parte, Martorell reconoció el orgullo que siente de llevar con ella las fotos de sus compatriotas.

“Agradezco a Claro la oportunidad que me brindan de llevar conmigo fotos de puertorriqueños como yo, y personas que consideran la Isla su casa. Eso no solo me inspira, sino que me llena de orgullo pues es una forma de honrar a todos aquellos que al igual que yo, sueñan con poner el nombre de Puerto Rico en alto. Estoy confiada en que muchos niños y jóvenes querrán ir conmigo al espacio, y mientras más boricuas, mejor”, señaló la también periodista.

Los interesados en participar tienen hasta la media noche del 28 de julio para subir su foto.

Martorell fue anunciada de manera oficial como una de las integrantes de la misión NS-34 de Blue Origin.

La misión NS-34 de Blue Origin estará compuesta por un total de seis tripulantes.