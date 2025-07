Avión militar se estrella contra escuela en Bangladesh: al menos 16 muertos

Un avión de entrenamiento de la Fuerza Aérea de Bangladesh se estrelló hoy lunes contra el campus de una escuela en el área de Uttara, al norte de Daca, dejando un saldo de al menos 16 personas muertas, entre ellas el piloto, y más de un centenar de heridos, según confirmaron las autoridades y medios locales.

La aeronave modelo F-7 BGI, utilizada por la fuerza aérea del país, impactó las instalaciones del Milestone School and College mientras se llevaban a cabo clases y exámenes regulares. La mayoría de las víctimas heridas son estudiantes, quienes fueron trasladados a distintos hospitales, incluyendo un centro médico militar, de acuerdo con el diario The Daily Star.

Equipos de rescate, bomberos y soldados respondieron de inmediato al lugar del siniestro. Testigos describieron escenas de caos y desesperación. Algunos familiares y vecinos utilizaron bicitaxis y vehículos particulares para trasladar a los lesionados ante la magnitud de la emergencia.

Aunque las autoridades no han divulgado oficialmente los nombres de las víctimas fatales, el Instituto Nacional de Quemaduras en Daca confirmó que el número de muertes se elevó a 16 horas después del accidente.

Rafiqa Taha, una estudiante del colegio que no se encontraba en el lugar durante el impacto, expresó su conmoción en entrevista telefónica con The Associated Press. “Estaba aterrada viendo los videos en la televisión. ¡Dios mío, es mi escuela!”, exclamó la joven de 16 años.

La oficina de relaciones públicas del Ejército de Bangladesh confirmó que el avión pertenecía a su flota, mientras que la oficial del cuerpo de bomberos Lima Khanam indicó que, además del fallecido piloto, otras cuatro personas resultaron heridas, aunque no ofreció detalles adicionales.

El Milestone School and College alberga cerca de 2,000 estudiantes desde nivel elemental hasta duodécimo grado. Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del accidente ni han ofrecido un informe preliminar sobre la posible falla del avión.

Este tipo de aeronave, de fabricación china, ha sido utilizado en varios países asiáticos para entrenamientos militares, aunque en el pasado se han reportado incidentes relacionados con fallas técnicas.