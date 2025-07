Congreso de Estados Unidos aprueba recortes por 9,000 millones de dólares

Congresistas republicanos aprobaron este viernes el plan del presidente Donald Trump para cancelar 9,000 millones de dólares para ayuda exterior y radiodifusión pública, como parte de los recortes del presupuesto federal.

Lee también: Diagnostican a Trump “insuficiencia venosa crónica”

PUBLICIDAD

La suma es solo una fracción del billón de dólares en ahorros anuales que el exasesor de Trump, el magnate Elon Musk, prometió encontrar antes de su retiro al frente de una comisión de recorte del gasto federal denominada DOGE.

Control del gasto

Los republicanos, que recientemente aprobaron una ley de presupuesto que se prevé sume más de tres billones de dólares a la deuda estadounidense, dijeron que con esta votación honraban la promesa de campaña de Trump de controlar el gasto. “El presidente Trump y los republicanos de la Cámara prometieron responsabilidad fiscal y eficiencia gubernamental”, dijo el presidente de la Cámara, Mike Johnson, en un comunicado.

La mayoría de los recortes provienen de programas para países afectados por enfermedades, guerras y desastres naturales, pero la medida también elimina 1.100 millones de dólares que estaban destinados a medios públicos en los próximos dos años.

Estados Unidos destruirá 500 toneladas de alimentos de emergencia que podían haberse enviado a Gaza

Estados Unidos se dispone a destruir cerca de 500 toneladas métricas de alimentos de emergencia que iban a ser destinados a poblaciones afectadas por crisis humanitarias, pero que no fueron distribuidos a tiempo y caducan este mes.

Los productos, galletas de alta energía financiadas por contribuyentes estadounidenses, han estado almacenados durante meses en un depósito en Dubái, según reveló un exfuncionario de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y su destrucción implicará uncosto adicional de $100,000.

PUBLICIDAD

La fuente, que habló bajo condición de anonimato, atribuyó esta pérdida al desmantelamiento institucional de USAID durante la administración Trump, y sostuvo que antes de esos recortes “había procedimientos para monitorear las fechas de vencimiento y redistribuir los alimentos a quienes más los necesitaban, o incluso donarlos antes de que se perdieran”.

Según explicó, estas galletas están formuladas para emergencias en las que las personas no pueden cocinar ni acceder a agua potable. “Dos raciones al día bastan para evitar que alguien muera de inanición. No sustituyen una dieta completa, pero son ideales en contextos extremos como el de Gaza, donde no hay agua limpia, ni forma de cocinar, ni combustible”, indicó.

El funcionario afirmó que la respuesta humanitaria en Gaza fue desmantelada y que las personas encargadas de la logística y planificación fueron despedidas. “Es desgarrador ver cómo se pierden estas galletas. Son el alimento perfecto para emergencias y verlas irse a la basura es muy difícil de aceptar”, añadió.