Familia de boricua muerto tras intervención policial en Kissimmee pide justicia

La familia de Derik Manuel Bonet Rodríguez, un joven puertorriqueño de 31 años, está exigiendo justicia tras su muerte, luego de que la Policía del Condado de Osceola, en Florida, le aplicara un “taser” durante un arresto.

Lee también | Hombre pierde la vida tras caer con su vehículo a un río en Guayama

PUBLICIDAD

El incidente ocurrió el domingo, 13 de julio, alrededor de las 6:30 a.m., cuando oficiales alegaron haber visto a Bonet Rodríguez caminando o corriendo entre el tránsito en North Main Street, cerca de la intersección con Vine Street.

Según reportes preliminares, hubo un forcejeo antes de que uno de los agentes usara el dispositivo eléctrico contra el joven. Poco después, Bonet Rodríguez dejó de responder.

Aunque los policías supuestamente intentaron revivirlo con maniobras de resucitación cardiopulmonar (CPR), fue declarado sin signos vitales en el hospital.

La familia denunció que no ha recibido el informe de autopsia, ni acceso a las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes involucrados. Incluso, que le inglés del hombre era “limitado”, lo que pudo agravar la situación.

Una joven identificada en Facebook como Kiara Liz Negrón, quien alega ser prima de la víctima, alzó su voz en la red social para exigir transparencia y justicia.

PUBLICIDAD

“Estan tratando de tapar el hecho de que mataron a mi primo con un taser. Exigimos justicia por la muerte de mi primo, una pérdida que ha dejado un vacío inmenso en nuestras vidas y un dolor que no tiene consuelo. No podemos permitir que su partida quede impune, ni que el silencio borre su memoria. Era una persona con sueños, con familia, con futuro, y merece que se esclarezca la verdad, caiga quien caiga. Porque solo con justicia podremos empezar a sanar, perdió la vida a manos de aquellos que juraron protegernos. La violencia policial no puede seguir siendo ignorada ni encubierta. Nadie merece morir asi”, escribió Negrón.

“En un lado nos dicen una cosa y en otro lado otra. Cuando vinieron los del FBI a notificar la muerte, dijeron que el policía estaba siendo investigado. Hasta la hora que murió siguen cambiando”, agregó.

Bonet Rodríguez era oriundo del sector Río Loco, en el barrio Susúa Baja de Yauco.

La familia lanzó una campaña de recaudación en GoFundMe para poder repatriar el cuerpo y celebrar su velorio en su pueblo natal. La Funeraria Yauco Memorial confirmó su fallecimiento y notificó que las exequias están pendientes.