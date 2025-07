Premian al Centro de Periodismo Investigativo por reportaje sobre desahucios de puertorriqueños en Florida

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI), recibió un importante reconocimiento por la versión en inglés del reportaje investigativo Housing Crisis in Florida: The Puerto Rican Face of Evictions (Crisis de vivienda en Florida: el rostro boricua de los desahucios), escrito por la periodista Laura I. González Alverio para el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Este trabajo resultó ganador en la edición 2025 de los Green Eyeshade Awards, en la categoría de Cobertura de Asuntos Públicos y Política Pública.

El reportaje, publicado en enero de este año, documenta cómo decenas de familias puertorriqueñas enfrentan procesos de desahucio en complejos de vivienda en la zona central del estado de Florida. La historia combina testimonios, entrevistas con expertos en vivienda, un análisis de documentos públicos sobre el proceso judicial de desalojo y datos que evidencian cómo el sueño de estabilidad en Florida se torna en pesadilla para algunos puertorriqueños. Es un trabajo periodístico que muestra el desarraigo, resiliencia y la urgencia de soluciones estructurales ante una crisis de vivienda que golpea desproporcionadamente a residentes latinos y negros.

Este reportaje, dirigido y editado por Noel Algarín Martínez, fue posible mediante una beca otorgada por el Instituto de Formación Periodística del CPI. La pieza forma parte del esfuerzo de la organización periodística por profundizar y visibilizar los temas y problemáticas que impactan a los puertorriqueños residentes en ciudades de Estados Unidos como Orlando, Nueva York, Filadelfia y Chicago.

Los Green Eyeshade Awards, organizados por la Society of Professional Journalists (SPJ), reconocen desde 1950 lo mejor del periodismo en el sureste de Estados Unidos, en formatos que incluyen prensa escrita, radio, televisión y medios digitales. La lista completa de ganadores puede consultarse en https://www.greeneyeshade.org/2025-winners/. Puede leer el reportaje premiado en español e inglés en la página web del CPI.

Finalistas de Sunshine State Awards

Además, la versión en español de este reportaje es finalista en los Sunshine State Awards en la categoría Mejor trabajo de investigación en prensa escrita/digital.

Mientras, la serie Caribeños en riesgo por la invasión de sargazo también es finalista en los Sunshine State Awards, en la categoría Non-Deadline News Reporting. El proyecto, liderado desde Puerto Rico por el CPI y editado por la periodista Omaya Sosa Pascual, fue posible gracias a becas del Instituto de Formación Periodística del CPI. Bajo la coordinación del también editor Freeman Rogers, integró a periodistas de nueve redacciones del Caribe: The BVI Beacon, The Virgin Islands Daily News, RCI Guadeloupe, Centro de Periodismo Investigativo, América Futura, El PAÍS América, Television Jamaica, Diario Libre y La Data Cuenta. Esta premiación es organizada por la Society of Professional Journalists y reconoce la excelencia del periodismo en el estado de Florida.