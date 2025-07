Conservatorio de Música lanza bachillerato en Teatro Musical

El Conservatorio de Música de Puerto Rico anunció hoy, lunes, la apertura del nuevo programa académico Bachillerato en Teatro Musical, presentándose como el único de su tipo en todo el hemisferio.

Esta institución ofrece con este programa una formación completa en canto, actuación, danza, teoría musical y aspectos del negocio del teatro musical con el propósito de formar artistas escénicos de alto nivel, con las herramientas necesarias para desempeñarse profesionalmente en escenarios tanto locales como internacionales.

Este bachillerato abre las puertas a cientos de personas apasionadas por las artes musicales que desean desarrollar una carrera artística con formación académica rigurosa, sin abandonar su contexto cultural ni lingüístico. Hoy, esa oportunidad está disponible en su propio país y con los más altos estándares de calidad.

A lo largo de los cuatro años del programa, los estudiantes estarán constantemente supervisados por profesionales en activo, con experiencia en el mundo del teatro, la música y la pedagogía. Además de los cursos académicos, tendrán la oportunidad de participar en producciones reales de teatro musical.

El currículo ha sido aprobado y licenciado por la Junta de Instituciones Postsecundarias de Puerto Rico, acreditado por la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) y la National Association of Schools of Music (NASM). Además, el Conservatorio es una institución afiliada a All-Steinway School Steinway & Sons, lo que garantiza acceso a los más altos estándares en educación musical.